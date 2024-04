Dólares del BCRA: cuál es el estado real de las reservas

El Banco Central sigue comprando fuertes cantidades de dólares a través del mercado oficial de cambios y ha reducido rápidamente la cifra negativa en la que se encuentran. En lo que va de abril, el saldo de compras asciende a casi u$s 2000 millones y, de mantener el ritmo, próximamente las tenencias netas pasarán a terreno positivo.

La racha compradora del Central y la postergación del pago hasta fin de mes de los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generaron especulaciones en el mercado que indicaban que las reservas netas habían pasado a positivas, pero los cálculos de las consultoras privadas señalan que aún se mantienen en rojo.

El BCRA bajó la tasa: ¿qué inflación espera a futuro?

El equipo de 1816 estima que, en base a datos de hasta el miércoles, las reservas netas se ubicaban alrededor de los u$s 2000 millones negativas.

El rojo se reduce si se agregan los u$s 327 millones que compró el Central en el mercado cambiario entre el jueves y viernes, pero aún estaría lejos de ubicarse en terreno positivo.

El cálculo de la consultora resta de las reservas brutas (u$s 29.300 millones) tiene en cuenta, además de los encajes, el swap con China, la deuda con el BIS y repos con Sedesa, los pagos del Bopreal previstos para los próximos doce meses, en línea con la metodología del FMI. Además, como plantea el organismo, no toma como pasivos los depósitos en dólares del fisco.

Si se descontaran los pagos previstos para el Bopreal, señalan, hasta mediados de la semana pasada las reservas netas habrían rondado los u$s 500 millones negativos, muy cerca de pasar a cifras positivas, pero afirman que es necesario contabilizar esos compromisos porque así está contemplado según el último acuerdo firmado con el Fondo.

Reservas netas negativas





"Hay que restar los pasivos en moneda extranjera de los próximos 12 meses. Es la metodología estándar que se utiliza para calcular las reservas netas del Banco Central. Por eso también se resta el swap con China. Es una definición que se toma históricamente de los manuales del FMI", explica Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores.

Yarde Buller sostiene que "la idea es mirar el activo junto con el pasivo". De acuerdo con su análisis, no tener en cuenta los pagos previstos durante los próximos doce meses de los bonos de los importadores es inconsistente, porque en ese caso también habría que descontar de las reservas netas el monto del swap con China.

Gran parte de los analistas privados estiman cifras negativas similares a las de la consultora 1816 o superiores. Según los cálculos de Romano Group, las tenencias netas se ubican alrededor de los u$s 2000 millones negativos. Para Aurum Valores y Porfolio Personal Inversiones, están apenas por encima de los u$s 3000 millones negativos.

Los analistas de Outiler señalan que, siguiendo la metodología estándar del FMI, el mes pasado habría cerrado con reservas netas negativas por entre 4000 y 4850 millones de dólares y depósitos del Gobierno en moneda extranjera por entre 1000 y 1850 millones de dólares. Desde entonces, el Central acumula compras de reservas por casi u$s 2000 millones.

"Entonces, aún sin restar los depósitos del Gobierno en moneda extranjera, las reservas netas no serían positivas en base a ninguna de las metodologías oficiales para medirlas. Es cierto que no falta mucho para que pasen a positivas, pero no hay que olvidar que se pospuso el pago de u$s 2000 millones al FMI para fin de mes y eso va a jugar", afirman.