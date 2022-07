Dólares de turistas: todos los números detrás de las medidas en las que trabaja el Gobierno

El Gobierno no se da por vencido y continúa buscando alternativas para captar los dólares de los turistas . Tras el fallido plan para que los visitantes extranjeros abrieran cuentas bimonetarias en el país para liquidar sus divisas a valores del dólar MEP, desde el oficialismo anunciaron que ahora trabajan en un nuevo esquema para que los turistas liquiden sus dólares en el mercado oficial.

"En los próximos días habrá novedades", adelantó este miércoles el ministro de Turismo, Matías Lammens. El anuncio llega apenas días después de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, reconociera que "la falta de dólares es desesperante".

Dólar: el Gobierno analiza nuevas medidas y prepara un tipo de cambio diferenciado para turistas

Alberto Fernández, en medio de la suba del dólar blue: "Tengo que luchar en contra de los que especulan"



Esta escasez de dólares volvió a verse reflejada ayer en el informe preliminar de variables financieras del Banco Central, que reflejó que sus reservas brutas internacionales volvieron a caer por debajo de los u$s 40.000 millones.

Pero además del nivel de reservas, hay otro dato que preocupa al Gobierno. Según estiman dentro del oficialismo, apenas un 16% de los u$s 1400 millones que los turistas ingresaron al país en el primer semestre del año se liquidaron a través del mercado formal .

Esto implica que, entre enero y junio, tan solo u$s 224 millones de los dólares que trajeron los turistas fueron a robustecer las reservas del BCRA . Los u$s 1176 millones restantes, en cambio, abastecieron al circuito informal.

Según puede verse cada mes en el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA, este año el ingreso de divisas al MULC por parte de turistas viene cayendo de manera alarmante.

En los primeros cinco meses del año -resta por publicarse aún el informe cambiario de junio- ingresaron por turismo tan solo u$s 166 millones, cifra que se ubica muy por debajo de los u$s 2626 millones que los argentinos gastaron en el exterior. De esta manera, la balanza cambiaria por turismo viene siendo deficitaria en u$s 2460 millones.

Estos u$s 166 millones también se ubican muy por debajo de los u$s 1000 millones que ingresaron en los primeros cinco meses de 2019 , o los u$s 915 millones que entraron en el mismo período de 2018. De los últimos años, de hecho, solo se observa un peor registro en 2020 y 2021, años en los que el ingreso de divisas por parte de turistas se redujo al máximo por la pandemia.

Milagros Suardi, economista de Eco Go, subraya que en los primeros cinco meses del año, en los que la brecha promedio entre el dólar blue y el oficial fue del 87,9%, " la reactivación del turismo internacional le está pasando factura al Banco Central ".

Es que según analizó, la brecha entre las cotizaciones le sigue jugando en contra a la autoridad monetaria ya que en lo que respecta al turismo emisivo " hoy los incentivos siguen estando alineados hacia las compras con tarjeta en el exterior" .

"Independientemente de las medidas que busque implementar el BCRA para canalizar los dólares del turismo hacia el mercado formal, la larga historia de brecha cambiaria no ayuda".

Suardi recuerda, además, que " el rojo en el saldo del turismo internacional no es novedad ", dado que "desde el 2010 hasta hoy, la balanza de turismo fue sistemáticamente deficitaria".

Por último, y en lo que respecta al turismo receptivo, la economista marca que en momentos de controles de capitales -y tomando el período entre 2014 y 2022-, los ingresos de dólares por turismo resultan menores cuanto más alta es la brecha cambiaria. Los picos de ingreso de divisas, en ese lapso, se concentraron en 2017, 2018 y 2019.

Según puede verse cada mes en el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA, este año el ingreso de divisas al MULC por parte de turistas viene cayendo de manera alarmante.

Ante este panorama, dentro del mercado surgen dudas respecto de qué tan efectivas puedan resultar las medidas que anuncie el Gobierno . También hay incertidumbre sobre qué impacto tendría en el precio del dólar blue, ante la posibilidad de que se desinfle la oferta de dólares que proporcionan los visitantes extranjeros .

"Si tuviera el efecto buscado, esta medida agregaría oferta en el MULC pero sacaría oferta del informal", explica Joaquín Pastor, economista de P&L advisors. Esto cobra especial relevancia teniendo en cuenta que, según suelen remarcar los propios funcionarios del Gobierno, el mercado oficial mueve unos u$s 1000 millones diarios, mientras que el informal opera tan solo unos pocos millones por día .

Para Pastor, esta suerte de nuevo pre anuncio de medidas termina siendo contraproducente. "Primero, Batakis dijo que cree en el equilibrio fiscal pero no impulsó ninguna medida relevante. Segundo, cambió al titular de la CNV y sabiendo que eso podría traer un poco de susto, no explicaron bien por qué y hasta salió que llamaron a Alycs para pedir que no operen CCL. Tercero, esto que vienen diciendo con insistencia de que no les gusta que se les vayan dólares de turismo", enumeró. "Todo eso suma nerviosismo", agregó.