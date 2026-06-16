En la sesión de apertura de este martes, 16 de junio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1592 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,01% en relación con el día anterior.

En la última semana el euro frente al dólar avanzó 0.49%, pero en el último año acumula una variación de -1.07%, reflejando un repunte reciente dentro de una trayectoria anual negativa.

Fuente: narrativas-es

La variación del Euro y dólar en los últimos días

En los últimos días, la cotización del dólar ha experimentado una tendencia positiva, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere que los factores económicos actuales están favoreciendo una mayor demanda de la moneda.

La tendencia alcista indica un posible fortalecimiento de la confianza en la economía, lo que podría llevar a una mayor inversión y estabilidad en el mercado en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido de 2.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido de 5.62%.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.