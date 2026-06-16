La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 16 de junio de 2026 en México es de 17.22 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.06%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.24 pesos y un mínimo de 17.21 pesos.

La cotización del Dólar retrocedió en la última semana (-1.14%) y mostró una caída más pronunciada en el último año (-8.52%), indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia claramente bajista: ocho jornadas de retroceso y solo dos de avance; los repuntes puntuales al inicio y cerca del final no revirtieron el descenso acumulado.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Dólar es del 5.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.56%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia ascendente sugiere un crecimiento constante en la demanda de la moneda, lo que puede influir en el mercado y en la economía regional.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Dólar en relación con otras monedas. La estabilidad de la cotización es crucial para el comercio y la inversión extranjera.

La reciente tendencia positiva del Dólar podría indicar un aumento en la confianza de los inversores y una mejora en los indicadores económicos.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.