Entre el súper dólar y el oro récord: cuál es mejor refugio y cómo invertir

El dólar y el oro, los activos refugio por excelencia a nivel mundial, subieron a niveles máximos en los últimos días debido al incremento de la tensión en Medio Oriente y los datos de la economía norteamericana que hacen prever menores recortes de tasas de interés en 2024.

El precio del oro se encuentra cerca de sus máximos históricos, ya que el riesgo de que el conflicto de Oriente Medio se extienda a otras regiones atrae flujos de refugio hacia el lingote.



Tradicionalmente, el oro se utiliza como cobertura frente a la incertidumbre geopolítica y económica. Ha ganado cerca de un 16% en lo que va de año y más de u$s 500 dólares desde el 7 de octubre, punto de inflexión en el conflicto de Oriente Medio.



En particular, el oro al contado rondaba este miércoles cerca de los u$s 2380 por onza, no muy lejos del máximo histórico de u$s 2431,29 que alcanzó el viernes pasado.

"El metal precioso está fuertemente sobrecomprado desde una perspectiva técnica, pero los alcistas están sacando fuerzas de la incertidumbre general en los mercados, con la geopolítica eclipsando los datos y las expectativas de política monetaria", dijo Lukman Otunuga, analista senior de FXTM a Reuters.

Oro: ¿puede seguir subiendo?

Los analistas de Bank of América (BofA) esperan que los precios del oro promedien u$s 2500 la onza para el cuarto trimestre de este año y superen los u$s 3000 en 2025.

En ese sentido, desde el Bofa entienden que la demanda de los bancos centrales y los compradores minoristas chinos ha sido firme, lo cual podría seguir impulsando al metal precioso.

"El oro sigue siendo uno de nuestros metales favoritos y esperamos que los precios alcancen potencialmente los u$s 3000 dólares por onza en 2025", dijo BofA Research

Súper dólar

Tras la escalada de los últimos días, este miércoles tanto el dólar como los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años retrocedían desde sus máximos de cinco meses, haciendo más atractivo al lingote, que cotiza en dólares.



Sin embargo, la tendencia hace suponer que los bonos del Tesoro seguirán subiendo al igual que el dólar, dada la búsqueda de refugio de los inversores ante la incertidumbre global.

"Las miradas de esta semana estarán en el conflicto de Medio Oriente, que podría generar un flight to quality y preferencia por los bonos del Tesoro y el oro", señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

Cómo invertir en oro

Existen varias formas de invertir en oro desde Argentina a través del mercado financiero.

Para hacerlo desde la plaza local y en pesos, la manera más directa es mediante la compra de Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) de alguna compañía vinculada directamente con este metal, como Barrick Gold o Yamana Gold.

También se puede invertir a través de la compra del ETF (Exchange-Traded Fund) del oro, cuyo ticker es " GLD ", el cual replica la evolución de la cotización del metal. Este instrumento no cotiza en el mercado local, sino en Wall Street, por lo cual se debe tener una cuenta en un broker que dé acceso a esa plaza.

Por fuera del mercado financiero, la opción es mediante la compra de oro físico. Sin embargo, los especialistas sostienen que hay que tener en cuenta que existen distintos grados de calidad y pureza y advierten por el costo de almacenamiento , por lo cual destacan la inversión de este activo a través del mercado financiero.

En Argentina hay muy pocas entidades financieras que venden oro físico. Aunque es una opción para los ahorristas más conservadores, los analistas advierten que esta alternativa tiene muy poca liquidez, pero también está el problema del almacenamiento y la calidad.



Otra opción a veces poco explorada pero que en materia minorista se realiza es la adquisición de joyas de oro como refugio de valor. Siempre que sube el metal, aumentan las operaciones en las casas de empeño y quizás para el inversor más tradicional termina siendo una buena alternativa adquirir un collar o un anillo antes del aumento previsto del precio del metal.

Bonos del Tesoro

Los Bonos del Tesoro de EE.UU son emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son respaldados por el Gobierno federal y se consideran una de las inversiones más seguras del mundo.

Las tasas de los bonos del Tesoro de EE.UU. a dos años subieron a 4,95% en los últimos días, su mayor valor desde noviembre pasado. Lo mismo ocurrió con los bonos a 5 años, en los que sus tasas subieron a 4,65%, su mayor valor desde noviembre.

En tanto, los rendimientos de los bonos a 10 años alcanzaron el 4,61%, su mayor valor desde noviembre.

Si las tasas de los bonos suben, implica que dichos títulos están operando a la baja. Por lo tanto, si los bonos de EE.UU. caen, esto arrastra a las demás curvas de bonos a nivel global.



Bonos del Tesoro de EE.UU.

Para invertir en bonos del Tesoro de EE.UU. en forma directa hace falta una cuenta en EE.UU.. Sin embargo, desde la Argentina se puede optar por invertir en ETF que replica los movimientos de esos instrumentos.

Muchas Alyc ofrecen esa alternativa de inversión que recomiendan para carteras moderadas mientras que también hace unos meses BuenBit lanzó la posibilidad de hacerlo a través de su plataforma.

La opción que brinda Buenbit se llama Buendólar y está compuesto por ETF. "Con Buendólar se puede abrir una cuenta de inversión en un broker de EE.UU. regulado por la SEC para adquirir este ETF", explicaron desde la compañía.

"La cuenta de inversión donde tienes los ETF se encuentra asegurada hasta un monto de u$s 500.000 en caso que el proveedor del servicio no pueda cumplir con sus obligaciones", resaltaron.