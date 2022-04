Dólar y crisis financiera: alerta por la caída desastrosa de un gigante mundial

El dólar blue hoy miércoles 13 de abril de 2022, cotiza a $ 192 para la compra y $ 195 para la venta e inicia la última ronda de operaciones de la semana sin cambios.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo muestra una brecha del 73% respecto al oficial mayorista y del 65% en relación al minorista, en la antesala de la publicación del índice de inflación de marzo , con un piso de más 6%, según anticipó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En materia internacional, el incremento de precios también se hace presente en el mercado de bonos y ahora, con un IPC norteamericano interanual de 8,5% , el gigante del comercio electrónico mundial Amazon , dará a conocer su mayor desplome trimestral de sus 25 años como empresa pública.

El portal de economía y finanzas Seeking Alpha anticipó este lunes el balance negativo y "desastroso" que mostrará Amazon correspondiente al primer trimestre de 2022.

"El BPA del cuarto trimestre de Amazon se incrementó en u$s 11.800 millones debido a la contabilidad de mercado de su participación en Rivian. En la fecha de esa valoración, las acciones de Rivian estaban por encima de los 100 dólares. Ahora, ha sido cortado por la mitad" , señaló el artículo.

Cada trimestre, las empresas públicas deben ajustar las valoraciones que enumeran para cualquier valor que posean, en función de su precio de negociación más reciente. Para las acciones, eso significa cualquier precio al que terminaron el día, según el último día de negociación del trimestre.

Es por ello que en el caso de su participación en Rivian, Amazon deberá usar el valor a partir del jueves 31 de marzo: u$s 50,24. "Compare eso con el 31 de diciembre del año pasado, cuando fue de u$s 103,69. Eso es casi un 52% más bajo" , amplió el texto.

Sin embargo, para el autor la disminución del 50 % en los ingresos operativos del cuarto trimestre "no es lo realmente que preocupa" , sino que ahora lo alarmante está dado por el contexto macroeconómico que "puede golpear a futuro".

"Lo que deberíamos esperar es algo entre u$s 3 - 6 mil millones, ya que eso es lo que guió la compañía. Aunque apostaría por el extremo inferior de eso, dados los vientos en contra macroeconómicos que empeoran continuamente" , continuó.

La confianza del consumidor está en un mínimo de 11 años. Además, la invasión rusa, el aumento de las tasas de interés y la inflación fuera de control sin duda juegan un papel trascendental.

"Digamos hipotéticamente que las ganancias operativas ascienden a u$s 3-6 mil millones. Ahora tenemos que tener en cuenta el precio de mercado de sus acciones de Rivian. Si asumimos un descuento del 5 % para el primer trimestre de 2022, obtenemos un valor de u$s 7540 millones por su participación en Rivian. Reste eso del valor del 31 de diciembre de u$s 16,4 mil millones. Da como resultado una pérdida de valor de mercado de u$s 8,86 mil millones" , explicó.

La mayor pérdida de Amazon tuvo lugar hace 22 años . En el cuarto trimestre de 2000, tuvieron una reducción neta de u$s 545 millones, aunque la tendencia negativa de este trimestre será de 5 a 10 veces mayor.