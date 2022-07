Crujen las reservas: el BCRA sigue perdiendo millones de dólares por dos factores clave

El Banco Central sigue con dificultades para sumar dólares a sus reservas. Incluso, desde hace más de una semana ha estado vendiendo divisas en el mercado de cambios. Esto ocurre principalmente porque se mantiene fuerte la demanda para la importación de la energía.

A todo esto, se suma la salida de reservas por vencimientos de deuda. El Gobierno le envió el viernes al Fondo Monetario Internacional (FMI) el equivalente en dólares a u$s 1286 millones. Lo hizo con los mismos Derechos Especiales de Giro (DEG) que el organismo le envió a Argentina en el marco del nuevo programa crediticio.

A la vez, el Ministerio de Economía afronta los pagos de intereses a los tenedores de bonos en dólares, que sin bien no son muy altos, impactan en las reservas del Central. El viernes también transfirió u$s 425 millones por los bonos Globales y el próximo lunes deberá enviar más de u$s 200 millones por los Bonares.

La autoridad monetaria ha estado vendiendo grandes cantidades de dólares de sus reservas.

Estos casi u$s 1900 millones le restan más volumen a las reservas internacionales del Banco Central, que no se encuentran en un buen momento. El economista Daniel Marx estimó en su último informe que las tenencias netas de la entidad se ubican apenas por encima de los u$s 3700 millones .

Sin embargo, esta estimación incluye también a los DEG que el Fondo Monetario le envió al país, los cuales desde ayer representan una menor cantidad debido al pago que se le realizó al organismo. Las reservas del Central, entonces, quedaron aún más debilitadas de lo que estaban .

PRESIÓN IMPORTADORA



El Central siguió enfrentando en las últimas ruedas una alta demanda de divisas en la plaza cambiaria oficial. A pesar de que el último refuerzo del cepo dejó muy limitado al mercado para acceder a los dólares, se mantienen firmes las órdenes de compra para importar energía, lo cual está contemplado en la normativa oficial.

En las seis primeras jornadas de julio, la autoridad monetaria acumuló un saldo negativo de unos u$s 740 millones en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios. En tanto, los operadores estiman que la demanda para compra de energía durante este lapso representó alrededor de u$s 700 millones.