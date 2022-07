Dólar oficial y dólar turista hoy: a cuánto cotizan este martes 26 de julio

El dólar oficial hoy martes 26 de julio cotiza a $ 128,75 para la compra y $ 136,75 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). En tanto, el dólar Turista está $ 239, 31

Por el lado oficial, el dólar minorista avanza a $ 136,75 en Banco Nación y a $ 137,30 en el promedio de las entidades. El mayorista se ubicó en $ 130,40, con lo cual retomó el ritmo de devaluación diaria.

En tanto, el BCRA obtuvo un saldo a favor de alrededor de u$s 55 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en otra jornada en la que la demanda para pagos de energía superó los u$s 100 millones. Así, el saldo negativo del mes bajó a u$s 880 millones, aproximadamente.

El dólar blue hoy martes 26 de julio cotiza a $ 317 para la compra y $ 322 para la venta. De esta manera, recorta la brecha a 147% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y a 135% en relación al promedio del minorista.

El dólar paralelo empezó la semana con una baja de $ 16, alejándose del récord que alcanzó el viernes pasado. Los operadores señalan que esta caída se debe a las últimas limitaciones que dispuso el Banco Central sobre la tenencia de instrumentos financieros, lo que forzó a algunas empresas a vender parte de sus posiciones.

Hubo calma en los mercados tras las buenas señales que llegaron desde Estados Unidos, donde la ministra Batakis se reunión con Giorgieva, del FMI

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY martes 26 DE JULIO

Este martes 26 de julio el dólar hoy minorista cotiza $ 136, 75 para la venta en las pantallas de Banco Nación. Por otro lado, el dólar hoy promedio de las entidades bancarias del Banco Central (BCRA) está $ 137,30 . El mayorista cotiza en $ 130,40 .

El dólar oficial este martes 26 de julio cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 128,400 138,400 Banco Nación 128,500 136,500 ICBC 129,750 137,000 BBVA 129,520 137,220 Banco Superville 129,500 137,500 Banco Patagonia 130,500 137,500 Banco Santander 130,000 137,000 Brubank



HSBC 128,400 137,400 Credicoop 130,500 136,740

Banco Itau 129,100 137,500 Banco Macro 128,400 138,400 Banco Piano 131,500 140,500





CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY martes 26 DE JULIO

El dólar blue hoy martes 26 de julio cotiza en $ 317 para la compra y $ 322 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 128,50 $ 136,75 Dólar Blue $ 317 $ 322 Dólar Turista

$ 239,31 Dólar CCL $ 323,59 $ 332,47

Dólar MEP $ 319,35 $ 319,74

El analista de finanzas y gurú del dólar blue Salvador Di Stefano desestimó la venta de divisas como una de las opciones con mayor rentabilidad en medio de la fiebre que vive la cotización paralela y reveló las opciones más tangibles al momento de buscar utilidad en una política monetaria a la que tildó de "tren fantasma".

Cuáles son las mejores inversiones en tiempos de turbulencia

"La política monetaria es un tren fantasma y lo narrábamos de esta forma: locomotora = Tasa de inflación 64,0% anual; Vagón = Tasa de interés 52% anual, Furgón de cola = Tipo de cambio oficial 35% anual", repasó en su informe de perspectiva semanal.

Y anticipó que la intervención del BCRA "hará que sobrevengan ventas de activos financieros que podrían hacer retroceder al dólar bolsa o MEP y al CCL" , con impacto directo en el tipo de cambio informal.



