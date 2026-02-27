Al cierre de los mercados de este viernes, 27 de febrero de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.370. Esta cifra demuestra una variabilidad de 1,11% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado durante los últimos cuatro días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor demanda de dólares. La estabilidad en esta tendencia podría influir en las expectativas de los agentes económicos en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 21.67%, es menor que la volatilidad anual del 27.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: