La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 20 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.450, cifra que demuestra una diferencia de 3,46% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, con los últimos días reflejando un aumento constante en su valor. Esta tendencia sugiere que la demanda por el dólar sigue en crecimiento, lo que podría impactar en la economía local si se mantiene en el tiempo.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 45.97%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 32.53%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en el corto plazo.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: