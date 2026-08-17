La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.04 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 17 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.07% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

La cotización del Dólar se debilitó: -0.61% en la última semana y -7.24% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una clara tendencia bajista: cuatro descensos iniciales, un breve repunte, luego cuatro nuevas bajas y un alza final, sin jornadas de estabilidad.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 2.00%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 7.41%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha estado aumentando de manera constante.

La tendencia positiva sugiere un aumento en la demanda de esta moneda frente a otras, lo que podría estar relacionado con factores económicos o cambios en el mercado financiero.

Este crecimiento en la cotización del Dólar podría reflejar una mayor confianza en la economía local o eventos que estén impulsando la inversión en esta moneda.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.