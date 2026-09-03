La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9402 (Niño) y las letras son: E I J K.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

1° 9402 11° 8906 2° 5645 12° 1475 3° 3337 13° 7551 4° 1654 14° 7335 5° 7459 15° 2803 6° 5144 16° 4685 7° 9575 17° 1635 8° 7043 18° 6752 9° 9987 19° 7927 10° 6357 20° 2397

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 8013 - La Yeta.

1° 8013 11° 4523 2° 4349 12° 9692 3° 5500 13° 0088 4° 0725 14° 4505 5° 4611 15° 9157 6° 0846 16° 9750 7° 6183 17° 5093 8° 9041 18° 5281 9° 4594 19° 3018 10° 5805 20° 0544

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con Niño suele representar nuevos comienzos, inocencia y el potencial creativo que deseas desarrollar.

También puede reflejar vulnerabilidad o responsabilidades nacientes; si el Niño sufre, señala miedos o la necesidad de proteger algo valioso.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza miedo a la mala suerte y a que algo se tuerza pese a tus esfuerzos.

También invita a romper supersticiones, actuar con prudencia y recuperar la confianza.