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La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9402 (Niño) y las letras son: E I J K.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

 1°9402 11°8906 
 5645  12°1475
 3°3337  13°7551 
 1654  14°7335 
 7459  15°2803 
 6°5144  16°4685
 9575  17°1635 
 7043  18°6752 
 9987  19°7927 
 10°6357  20°2397 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 8013 - La Yeta.

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 1°8013 11°4523 
 4349   12°9692
 3°5500  13°0088 
 0725  14°4505 
 4611  15°9157 
 6°0846  16°9750
 6183  17°5093 
 9041  18°5281 
 4594  19°3018 
 10°5805  20°0544 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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