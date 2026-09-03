Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 16.9246 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.27%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.03 pesos y un mínimo de 16.97 pesos.

En la última semana, el dólar registró un cambio de -0.35% y en el último año acumuló -8.16%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia general alcista: tras un inicio débil encadenó cinco subidas, luego corrigió, repuntó un día y cerró con dos caídas; pese al final flojo, el balance neto fue positivo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 3.34%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva tras dos días consecutivos de incrementos. Este comportamiento indica un interés creciente en la moneda, lo que ha llevado a su valorización en el mercado.

En contraste, los días anteriores habían reflejado una estabilización en su valor, lo que sugiere que los cambios recientes son una respuesta a factores económicos que están influyendo en la demanda del Dólar.

Analizando esta tendencia, parece que el aumento de la cotización podría estar relacionado con un fortalecimiento de la economía local o expectativas de cambios en políticas económicas.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.