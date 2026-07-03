El origen de los fondos está sobre la mesa para asegurar que no provenga de lavado de dinero, narcotráfico y otras actividades criminales

Al cierre de los mercados de este viernes, 3 de julio de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.460. Esta cifra señala una diferencia de 4,14% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores, marcando el segundo día consecutivo de esta depreciación. Esta situación refleja un ajuste en el mercado y puede influir en la economía en general, generando inquietud entre los actores económicos.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 24.15%, es menor que la volatilidad anual del 31.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las regulaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: