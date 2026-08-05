Al cierre de los mercados de este miércoles, 5 de agosto de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.470. Esta cifra señala una diferencia de 0,34% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza sugiere un mayor interés en la moneda extranjera, reflejando posibles cambios en la economía y la demanda del mercado. Sin embargo, es importante seguir de cerca cómo se desarrollan los próximos días para entender si esta tendencia se mantendrá.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 22.91%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 33.07%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

Dólar oficial : refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el (MUCL) por el Dólar mayorista : este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.

este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA. Dólar blue : el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.

el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal. Dólar MEP o Bolsa : es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.

es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos. Dólar Contado con Liquidación (CCL) : es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).