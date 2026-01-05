Este lunes, 5 de enero de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.445 para la compra y $ 1495.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 19.72%, es menor que la volatilidad anual del 24.36%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.495, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.430.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1260.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: