Dólar importador: siguen las dudas en el sector sobre el último cepo

"Córranse y déjenos cumplir la meta". Este fue, palabras más, palabras menos, el pedido que, en forma amable, recibieron la semana pasada varios bancos de parte de funcionarios del Banco Central. El panorama, que prometía regularizarse esta semana, seguía confuso, y condicionado por la volatilidad del recambio en el Ministerio de Economía.

Récord histórico de volumen en dólar financiero: cuánto se negoció



El BCRA emitió en junio casi $ 1 billón, un 25% de la base monetaria



Cepo al cepo

Fue luego de la normativa del lunes 27 que implicó un mayor cepo importador, en pos de cumplir la meta de reservas con el FMI, que finalmente se logró, al cerrar el mes con un saldo positivo de casi u$s 1000 millones, aunque en las últimas jornadas no detiene la sangría.

Reservas: el BCRA cedió más dólares y entregó u$s 560 millones en cuatro días

En los bancos estimaron que, como mucho, la semana pasada se cursó apenas el 15% del total de las órdenes previstas. Para el ex director de Importaciones de la Secretaría de Comercio, Esteban Marzorati, el cepo es gigantesco: "Hay mucho malestar en el sector.

Directores de bancos admitían que la semana pasada canalizaron apenas el 10% de todas las operaciones que se presentaron para girar divisas".

Directores de bancos admitían que la semana pasada canalizaron apenas el 10% de todas las operaciones que se presentaron para girar divisas.

Default comercial

El ex subsecretario de Industria, Miguel Ponce, alertó que "estamos es un verdadero default comercial, ya que hubo días de parate total, con el cierre del comercio exterior en la Argentina".

"Hay una profunda preocupación de todos los empresarios para poder hacer frente a las obligaciones comerciales contraídas con los proveedores del exterior desde el lunes 27 hacia atrás, más lo que deben comprometer de aquí en adelante. El BCRA no se expidió si aceptará las SIMI anteriores al lunes 27 para poder girar los pagos al exterior", advirtió Fernando Furci, gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina.



Freno de mano

Eso explica, a su criterio, parte de las compras que pudo hacer el Banco Central y que luego entregó por mayores importaciones de combustibles y energía.

"Los bancos pararon todo hasta interpretar bien la nueva normativa, ya que debían ajustar los formularios y sistemas por una cuestión operativa. El BCRA, pro su parte, se toma su tiempo para responderlas y algunas no lo hace".

"Estamos es un verdadero default comercial, ya que fue una semana de parate total, con el cierre del comercio exterior en la Argentina. Dicen que desde esta semana se normalizaría. Esperemos"

Los casos que se reproducen son de todos los sectores. Desde una empresa que cuenta que su proveedor le devolvió el 100% de lo que le había pagado porque dice que no tiene precio, y que hasta que no pueda sacar los nuevos costos no puede tomar pedidos.

Stop

"Paramos temporalmente las ventas. El tema es que si hoy vendemos estaríamos en problemas a la hora de reponer la mercadería", revelan en una empresa que importa.

Por la incertidumbre reinante, hay otras compañías que, para no parar de vender, decidieron cubrirse, al tomar un dólar intermedio de $ 180 y, en caso de que logren acceso a un mejor valor del tipo de cambio, se comprometen a hacer notas de crédito.

"Paramos temporalmente las ventas. El tema es que si hoy vendemos estaríamos en problemas a la hora de reponer la mercadería", revelan en una empresa que importa.

No hay precio

"Suspendimos la actividad comercial debido a la resolución de no permitir girar dinero a los importadores al exterior. Cuando se retome será con aumento, ya que tuvieron que frenar embarques que estaban por salir, lo cual genera multas y gastos", fue el mensaje que mandaron a sus clientes desde otra firma.