Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este lunes 28 de noviembre

El dólar oficial hoy lunes 28 de noviembre opera a $ 163,75 para la compra y $ 171,75 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La semana arranca con fuerte expectativa sobre el dólar blue y CCL respecto de qué puede pasar tras la puesta en marcha del nuevo tipo de cambio para la soja, que implicará una mayor emisión monetaria por parte del BCRA.

Por el nuevo dólar soja, anunciado por Sergio Massa, el Central deberá suplir el déficit que le generará comprar dólares a $ 230 para luego vendérselos a los importadores a $ 165,59, que es el valor del dólar mayorista hoy, aunque con el correr de los días el crawling peg irá haciendo su efecto y devaluándose a un ritmo del 7% mensual, que es el que viene hasta este mes, al menos.

En paralelo, el dólar blue hoy lunes 28 de noviembre, cotiza a $ 316,00 para la compra y $ 320,00 para la venta.

Cabe recordar que el blue viene de una semana caliente: el viernes tocó nuevamente el umbral de los $ 320 y alcanzó un nuevo récord nominal desde julio pasado.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY LUNES 28 DE NOVIEMBRE

Este lunes 28 de noviembre el dólar minorista cotiza $ 171,75 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 162,750 172,750 Banco Nación 163,800 171,700 ICBC 163,750 171,000 BBVA 164,700 173,380 Banco Supervielle 164,500 173,500 Banco Patagonia 165,800 172,800 Banco Santander 164,500 172,500 Brubank 165,000 174,000 HSBC 162,500 172,500 Credicoop 165,510 171,700 Banco Itaú 163,500 172,400 Banco Macro 162,500 172,500 Banco Piano 167,000 170,192 Cambios Online 166,000 168,000

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE, CCL Y MEP HOY lunes 28 DE NOVIEMBRE

El dólar blue hoy lunes 28 de noviembre cotiza a $ 316,00 para la compra y $ 320,00 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 163,75 $ 171,75 Dólar Blue $ 316,00 $ 320,00 Dólar Turista $ 343,50 Dólar CCL $ 316,84 $ 329,36 Dólar MEP $ 311,88 $ 313,86

No es tarea sencilla acceder al cupo de los u$s 200 de dólar ahorro. En primer lugar, no hay que haber trabajado en una empresa que haya pedido el ATP, aunque haya sido eso ya hace dos años y uno no esté trabajando más ahí.



Tampoco hay que haber refinanciado la deuda que se tenía con la tarjeta de crédito, aunque haya sido en forma impulsiva de unos centavos que hayan quedado, ni tener ningún tipo de subsidio. Así y todo, es cuestión de suerte muchas veces, por lo cual nunca está de más probar.

Según el informe del mercado de cambios del BCRA, en octubre las ventas de dólar ahorro cayeron un 38% con respecto a septiembre: las compras netas fueron apenas u$s 117 millones.



El cupo de dólar ahorro de u$s 200 es para cada vez menos gente. Todos intentan comprar a $ 285 por dólar, pero los rechazos son cada vez mayores. Los clientes se quejan con su banco, que no tiene nada que ver.

La táctica es no sólo poner u$s 200, sino intentar con montos menores, porque si uno paga Netflix o Spotify, por ejemplo, se descuenta del cupo, entonces se puede probar con u$s 190, o u$s 180, a ver si da, y ahí ir descendiendo.

