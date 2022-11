Cómo comprar dólar ahorro: el truco para poder seguir sumando u$s 200

No es tarea sencilla acceder al cupo de los u$s 200 de dólar ahorro. En primer lugar, no hay que haber trabajado en una empresa que haya pedido el ATP, aunque haya sido eso ya hace dos años y uno no esté trabajando más ahí.

Tampoco hay que haber refinanciado la deuda que se tenía con la tarjeta de crédito, aunque haya sido en forma impulsiva de unos centavos que hayan quedado, ni tener ningún tipo de subsidio. Así y todo, es cuestión de suerte muchas veces, por lo cual nunca está de más probar.

Blues del dólar blue: vuelven a la City las "mulas", los más expertos en delivery de las cuevas



Dólar blue o tasa de plazo fijo: qué gana más con la suba del billete



Estrategia

La táctica es no sólo poner u$s 200, sino intentar con montos menores, porque si uno paga Netflix o Spotify, por ejemplo, se descuenta del cupo, entonces se puede probar con u$s 190, o u$s 180, a ver si da, y ahí ir descendiendo.

Pero lo cierto es que cada vez menos gente puede comprar. Según el informe del mercado de cambios del BCRA, en octubre las ventas de dólar ahorro cayeron un 38% con respecto a septiembre: las compras netas fueron apenas u$s 117 millones.

Rechazo

No porque la gente no quiere comprar dólares a $ 285, cuando en la calle el blue vale $ 320, o en la Bolsa hay que pagar $ 316 por el MEP (que más la comisión del 1% prácticamente iguala al precio del billete en las cuevas), sino por un mayor cepo.



No es tarea sencilla poder acceder al cupo de los u$s 200 de dólar ahorro. En primer lugar, no hay que haber trabajado en una empresa que haya pedido el ATP, aunque haya sido eso ya hace dos años y uno no esté trabajando más ahí.

El Gobierno dispuso que quienes tengan subsidio a los servicios públicos no pueden acceder al dólar ahorro, pero el problema fue con Aysa, ya que el subsidio al agua es en forma automática, y no había forma en un principio de darse de baja.

Del millón de personas que compraban antes su cupo de u$s 200, el mes pasado fueron sólo 619.000 quienes tuvieron el privilegio de poder acceder.

Marginal

La venta de dólar ahorro pasó a ser un negocio cada vez más marginal para los bancos, al punto que el primer día de noviembre un 20% menos de gente pudo comparar dólar ahorro que en el primer día del mes pasado, y este miércoles fue 10% menos que el segundo día hábil de octubre.

La táctica es no sólo poner u$s 200, sino intentar con montos menores, porque si uno paga Netflix o Spotify, por ejemplo, se descuenta del cupo, entonces se puede probar con u$s 190, o u$s 180, a ver si da, y ahí ir descendiendo.

"Hay una baja con respecto al mes pasado, que con el control contra el subsidio ya había quedado apenas la mitad del negocio, pero se ve que estuvieron incorporando más personas a la base de datos de inhibidos por recibir subsidios que no pueden acceder al dólar solidario", dicen los banqueros.



Reciben muchas quejas por clientes que se habían anotado en el subsidio pero, al ver que no podrían acceder al dólar ahorro, se dieron de baja. Así y todo, les sale rechazada la operación.