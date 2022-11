El nuevo dólar soja es "pan para hoy, hambre para mañana" según la consultora favorita de la City: las 6 claves

Este lunes el Gobierno oficializó el nuevo dólar soja a $ 230, restableciendo el tipo de cambio diferenciado para exportadores de soja y sus derivados que el Ministerio de Economía de Sergio Massa también dispuso meses atrás para reforzar las reservas, aunque en ese momento a $ 200 por dólar estadounidense.

La medida fue anunciada el pasado viernes y hoy se publicó en el Decreto 787/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández y todo su Gabinete, con el objetivo de "fortalecer las reservas del BCRA y estimular la generación de ingresos genuinos del Estado Nacional".

El formalmente llamado "Programa de Incremento Exportador" regirá desde este lunes 28 de noviembre hasta el viernes 30 de diciembre con el objetivo de recaudar al menos u$s 3000 millones, cifra comprometida por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), para cumplir con las metas dispuestas por el FMI en cuanto a reservas y déficit fiscal.

Esta nueva edición permitirá liquidar divisas provenientes de la exportación de soja y sus derivados a un dólar diferencial de $ 230 y, según explicitó Massa en el comunicado difundido al respecto, el dinero recaudado será utilizado "para encarar un programa de reducción de retenciones en las economías regionales a los efectos de hacerlas más competitivas en términos de exportaciones".

DÓLAR SOJA: PUNTO POR PUNTO, LAS 6 CLAVES

Un nuevo informe de Portfolio Personal Inversores resalta los seis puntos clave del nuevo dólar soja que permitirá al complejo sojero -exportadores del poroto y derivados industriales- "liquidar a un tipo de cambio diferencial de $230" desde este lunes 28 de noviembre y hasta el viernes 30 de diciembre.

Esta nueva edición permitirá liquidar divisas provenientes de la exportación de soja y sus derivados a un dólar diferencial de $ 230.

Además, "como una suerte de guiño adicional para el sector", el Gobierno finalizará con antelación la retención extraordinaria a la harina y aceite de soja, pasando de fin de año al 1 de diciembre, este mismo jueves.

"De esta manera, la alícuota de los derechos de exportación de ambos productos se reestablecerá en 31%, mientras que el poroto de soja continuará con un gravamen de 33%", repasan desde la consultora.

¿A qué se debe el regreso del dólar soja?

Al "derrotero de reservas" tras el fin del primer programa de incentivo exportador, luego del cual "el Banco Central retomó su programación habitual de ventas en el mercado de cambios (MULC)".

Tal como repasan desde la consultora, "el saldo negativo desde el 3 de octubre sumó la abultada cifra de u$s 1.549 millones", lo que significa que el BCRA "se desprendió del 31% de lo que había cosechado durante el dólar 'soja' 1.0 en menos de dos meses".

Según PPI, tampoco bastó la implementación a mediados de octubre del sistema de importaciones SIRA, más restrictivo, para frenar la salida de reservas. "La magnitud de las compras del BCRA realizadas bajo esta modalidad es magra a pesar de que se le haya hecho un fuerte recorte a la "otra" demanda", explican.

Con una tendencia a des acumular reservas, comenzaron las dudas acerca de si el stock neto de u$s 4.600 millones alcanzaría para llegar a la próxima cosecha gruesa, lo que se sumó a la preocupación por la escasa oferta en el MULC a causa de las condiciones climáticas en el agro, con una sequía que recortaría en u$s 3.750 millones los ingresos entre diciembre y marzo.

"De esta manera, el habitual flujo de divisas que permite pasar holgadamente el verano prácticamente se desvaneció. Así, el dólar "soja" 2.0 servirá como oferta puente hasta la próxima cosecha gruesa", explican desde PPI.

¿Será suficiente incentivo para que el agro liquide?

Dado que "los sojeros recibirán alrededor de 49% del precio internacional, trepando desde 45% en el esquema anterior y 34% en noviembre", se espera una fuerte participación para conseguir al menos u$s 3000 millones.

"Mirando la cuenta en términos de dólar "billete", el sojero recibirá u$s 259 por tonelada vendida, incrementándose u$s 77 desde u$s 182", explican desde PPI. Además, destacan que "en comparación con el esquema previo, para el aceite y la harina de soja este nuevo programa resulta aún más beneficioso que para el poroto debido a que se reducirán las retenciones".

¿Cómo impactará el dólar soja en la liquidación?

"Creemos que la mejora en el ingreso percibido de los productores incentivará a acelerar la liquidación de granos", indican desde PPI, considerando particularmente que, tras el final del primer dólar soja, esta "se derrumbó a registros mínimos", pasando de un promedio de u$s 387 millones diarios en septiembre (vigencia del programa anterior) a u$s 50 millones en noviembre.

El formalmente llamado "Programa de Incremento Exportador" regirá desde este lunes 28 de noviembre hasta el viernes 30 de diciembre.

Pese a esto, la consultora espera un impacto menor al del dólar soja anterior debido a que la cantidad de granos disponible para la venta es menor, con unas 12 millones de toneladas disponibles.

El Lado B del nuevo dólar soja

Como contraparte, preocupa el aumento de la emisión monetaria que implicará este nuevo tipo de cambio para "conseguir este financiamiento extra para el fisco y sumar dinero fresco a las arcas del BCRA", lo cual desde PPI remarcan que "no es inocuo para la economía".

"Habrá consecuencias monetarias en un momento de extrema fragilidad en la deuda en pesos y donde los dólares financieros parecen despertarse", advierten, y alertan sobre el mercado a futuro: "Si bien estas compras son insignificantes respecto a las realizadas durante junio/julio (1,5% del PBI), esperamos que crezcan a medida que las elecciones se avecinen y el riesgo de extender maturity aumente considerablemente".

¿En la víspera de una tensa calma cambiaria?

"El financiamiento adicional por retenciones y, en mayor medida, la acumulación de reservas, podrían contribuir para que descompriman los dólares financieros en el corto plazo", adelantan desde PPI.

"Si bien la brecha de convergencia entre los pesos de la economía (M3 privado) y la evolución del CCL se achicó a 11,8% desde niveles superiores a 20%, podría volver a agrandarse ante la nueva emisión que viene en camino por el dólar "soja"", explican, remarcando que el CCL "teórico" es de $ 364, por lo que esperan que esa métrica se corrija al alza "a medida que los pesos frescos impacten sobre los agregados monetarios".

¿Alcanzará el dólar soja para pasar el verano?

