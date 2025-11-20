Dólar hoy | A cuánto cotiza en el Banco Nación este jueves 20 de noviembre. Foto: Shutterstock

El dólar oficial en el Banco Nación volvió a subir durante esta semana alrededor de $ 20 para la compra y venta en el Banco Nación. Antes de la apertura del mercado cambiario, los valores se mantienen de la misma manera que el miércoles .

Vale destacar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa la cotización oficial de la moneda estadounidense a partir de las 10 horas. Minutos después, las casas de cambio y operadores informales anunciarán a cuánto cotiza el blue.

Foto: Archivo Fuente: Shutterstock rafastockbr

¿A cuánto cotiza el dólar oficial este jueves?

Según el Banco Nación, el dólar oficial abrió este jueves 20 de noviembre de la misma manera que el miércoles. Así está la cotización hoy:

Compra: $ 1365

Venta: $ 1415

Para esta semana, el valor oficial de la moneda norteamericana abrió en $ 1415 para el lunes, siendo el valor más bajo que tocó durante este último mes.

No obstante, posteriormente empezó a subir de a $ 5 hasta incrementarse $ 20 para este jueves. Justamente, este miércoles, el valor fue de $1375 para la compra y $ 1425 para la venta.

¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?

Tipo de dólar Compra Venta Variación Blue $ 1410 $ 1430 0% Oficial $ 1380 $ 1430 0,35% MEP $ 1441,13 $ 1442,16 0,07% Contado con liqui $ 1478,42 $ 1468,90 0,27% Mayorista $ 1412 $ 1411 0,21% Turista $ 1859 $ 1794 0,35%

¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?