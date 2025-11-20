En esta noticia
El dólar oficial en el Banco Nación volvió a subir durante esta semana alrededor de $ 20 para la compra y venta en el Banco Nación. Antes de la apertura del mercado cambiario, los valores se mantienen de la misma manera que el miércoles.
Vale destacar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa la cotización oficial de la moneda estadounidense a partir de las 10 horas. Minutos después, las casas de cambio y operadores informales anunciarán a cuánto cotiza el blue.
¿A cuánto cotiza el dólar oficial este jueves?
Según el Banco Nación, el dólar oficial abrió este jueves 20 de noviembre de la misma manera que el miércoles. Así está la cotización hoy:
- Compra: $ 1365
- Venta: $ 1415
Para esta semana, el valor oficial de la moneda norteamericana abrió en $ 1415 para el lunes, siendo el valor más bajo que tocó durante este último mes.
No obstante, posteriormente empezó a subir de a $ 5 hasta incrementarse $ 20 para este jueves. Justamente, este miércoles, el valor fue de $1375 para la compra y $ 1425 para la venta.
¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?
|Tipo de dólar
|Compra
|Venta
|Variación
|Blue
|$ 1410
|$ 1430
|0%
|Oficial
|$ 1380
|$ 1430
|0,35%
|MEP
|$ 1441,13
|$ 1442,16
|0,07%
|Contado con liqui
|$ 1478,42
|$ 1468,90
|0,27%
|Mayorista
|$ 1412
|$ 1411
|0,21%
|Turista
|$ 1859
|$ 1794
|0,35%
¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?
|Banco
|Compra
|Venta
|Santander
|$ 1380
|$ 1430
|Macro
|$ 1380
|$ 1430
|ICBC
|$ 1370
|$ 1430
|Galicia
|$ 1375
|$ 1420
|Nación
|$ 1380
|$ 1430
|Ciudad
|$ 1375
|$ 1435
|Provincia
|$ 1365
|$ 1425
|Patagonia
|$ 1380
|$ 1425
|Columbia
|$ 1395
|$ 1435
|Supervielle
|$ 1389
|$ 1429
|BBVA
|$ 1385
|$ 1435