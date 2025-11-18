En esta noticia Reservas del BCRA

Emisiones

La señal que el mercado esperaba podría haber llegado: el Tesoro Nacional compró dólares. El miércoles pasado, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central aumentaron u$s 20 millones, mientras que los de pesos cayeron u$s 24 millones, señales consistentes con compras de dólares.

La combinación del rebote intradiario desde $ 1395 y la magnitud de las operaciones refuerzan la idea de que las compras se hicieron directamente en el MLC, y no contra el BCRA como en episodios previos, como los u$s 906 millones este mes para pagos al FMI y u$s 123 millones en octubre a organismos internacionales. De todas formas, esto recién lo confirmaremos con los datos monetarios", precisan en PPI.

Aunque las compras podrían entusiasmar a quienes imaginan que se vuelvan recurrentes (o incluso un sendero diario como sugirió el FMI), el propio presidente del BCRA, Santiago Bausili, enfrió esa expectativa el viernes.

Aseguró que fijar un ritmo explícito de acumulación de reservas “no es la mejor opción” en este contexto y que, si bien la acumulación de reservas es una meta, solo avanzará cuando la demanda de pesos lo permita.

“Ahora, en un contexto donde las emisiones de bonos corporativos en el mercado internacional a rendimientos atractivos de entre el 7,5% y el 8,5%, la demanda de dólar cable para suscribirlos estaría incrementándose”.

“En otras palabras, los dólares deben convertirse de onshore a offshore, subiendo el canje. A su vez, a medida que se agranda el canje entre el MEP y el contado con liquidación, también lo hace el spread entre el CCL y el mayorista”, concluyen en PPI.