El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.

En este contexto, aquellos que buscan resguardar el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que brinda cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.

Fuente: narrativas-ar

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 20 de noviembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,25 % $ 11.250 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,3333333 % $ 11.666,7 BBVA 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Macro 2,5 % $ 12.500 Banco Credicoop 2,3333333 % $ 11.666,7 ICBC 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Ciudad 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Bica 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco CMF 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Comafi 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de Corrientes 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco de Chubut 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco del Sol 2,5 % $ 12.500 Banco Dino 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Hipotecario 2,375 % $ 11.875 Banco Julio 2,5 % $ 12.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,7916666 % $ 13.958,3 Banco de Tierra del Fuego 0 % $ 0 Banco Voii 2,7916666 % $ 13.958,3 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,75 % $ 13.750

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 27 % 30,605 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 28 % 31,88805 % BBVA 26 % 29,333398 % Banco Macro 30 % 34,488884 % Banco Credicoop 28 % 31,88805 % ICBC 28 % 31,88805 % Banco Ciudad 26 % 29,333398 % Banco Bica 37,136653 % 37,136653 % Banco CMF 32 % 37,136653 % Banco Comafi 27,5 % 31,24509 % Banco de Corrientes 31 % 35,806853 % Banco de la Provincia de Córdoba 32 % 37,136653 % Banco de Chubut 28 % 31,88805 % Banco del Sol 30 % 34,488884 % Banco Dino 29 % 33,182648 % Banco Hipotecario 28,5 % 32,5339 % Banco Julio 30 % 34,488884 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 33,5 % 39,153743 % Banco de Tierra del Fuego 0 % 0 % Banco Voii 33,5 % 39,153743 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 33 % 38,478377 %

Fuente: narrativas-ar

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que finalice el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.