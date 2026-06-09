La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este martes, 9 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.440, cifra que señala una diferencia de -1,39% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, marcando un incremento por segundo día consecutivo. Esta alza sugiere un aumento en la demanda del dólar, lo que podría reflejar inquietudes en el mercado respecto a la estabilidad económica. La continuidad de esta tendencia positiva podría tener implicaciones en las expectativas futuras de la moneda.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue ha sido del 20.54%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 17.76%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y saldar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: