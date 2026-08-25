Este martes, 25 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 16.9453 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.97 pesos y un mínimo de 16.92 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0.70% y en el último año acumula una caída de -7.70%, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar cayó tres jornadas seguidas, rebotó dos y luego alternó subidas y bajas, sin días estables; el balance final es negativo y el sesgo general, bajista.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 5.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.42%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 se encuentra por encima de 0. Esto indica que en los días anteriores la moneda ha ido ganando valor en comparación con los días pasados, lo que puede atraer a más inversores.

Sin embargo, este aumento en la cotización podría ser temporal y depender de factores económicos globales y locales en el futuro cercano. Es relevante seguir de cerca estas fluctuaciones para entender el impacto en el mercado.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.