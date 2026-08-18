El Gobierno retoma la agenda: mesa política, gobernadores y los preparativos para la visita del papa León XIV

El consultor político y fundador de La Derecha Diario Fernando Cerimedo fue detenido esta madrugada en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando se disponía a abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires.

La aprehensión, confirmada por fuentes del gobierno boliviano a medios del país vecino, se produjo en el marco de la investigación por el ataque a tiros sufrido por su expareja, la abogada y activista Nadia Beller , ocurrido la noche del lunes.

Según reconstruyeron los diarios bolivianos La Razón y El Deber, Beller recibió tres impactos de bala en las inmediaciones del hotel Swissôtel, en la zona del Canal Isuto de Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraba alojada.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron a dos sujetos que llegaron disfrazados de repartidores de delivery, dispararon contra la mujer y luego escaparon en una motocicleta distinta a la que habían utilizado para llegar.

Beller permanece internada con diagnóstico reservado; hasta el cierre de esta nota, las autoridades sanitarias no habían difundido un parte médico oficial sobre su estado.

Cerimedo fue reducido por agentes de civil de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y trasladado a dependencias de esa fuerza para prestar declaración. Es señalado como principal sospechoso de haber sido el autor intelectual del ataque, aunque su aprehensión no implica una acusación formal ni una declaración de culpabilidad.

Semanas atrás había trascendido que Cerimedo y Beller mantenían una relación sentimental y que, tras una discusión, se habían producido acusaciones cruzadas de violencia.

El propio Cerimedo salió a desmentir esa versión en las últimas semanas . “Se trata de una mentira difundida con el único propósito de dañar la imagen de dos personas públicas con fines políticos” , escribió en un posteo en la red social X, donde también sostuvo que “la libertad de expresión protege el derecho a opinar, pero no ampara la mentira, la difamación ni la difusión deliberada de información falsa”.

En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprensión, fuga...



En honor a… — Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) July 25, 2026

Nacido en Mar del Plata, Cerimedo es cofundador de La Derecha Diario y se especializa en estrategia digital y campañas de comunicación política.

Fue una de las figuras centrales, junto con Santiago Caputo, de la campaña electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia de la Argentina. También asesoró a Jair Bolsonaro en Brasil, donde fue imputado en la causa por el intento de golpe de Estado que mantiene preso al expresidente brasileño, y participó en campañas de derecha en distintos países de la región, incluida la oposición a la reforma constitucional en Chile.

En Bolivia, Cerimedo se desempeña como asesor cercano al entorno del presidente Rodrigo Paz , aunque sin un cargo oficial formal, un rol que había generado críticas y pedidos de informes de parte de legisladores locales.

En la Argentina, Cerimedo es además un testigo relevante en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.