Durante el cierre de mercados de este martes, 18 de agosto de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.06, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.13% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió (-0.20%) y en el último año acumula una caída mayor (-6.71%), indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró tendencia bajista: cayeron la mayoría de las jornadas, con un respiro intermedio y un rebote final de dos días que no revirtió la baja.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido de 2.37%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.41%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es positivo. En comparación con los dos días pasados, ha habido un incremento notable en su valor, lo que refleja una recuperación en el mercado.

Este aumento en la cotización del Dólar puede estar influenciado por factores económicos recientes, como el fortalecimiento de la economía nacional o cambios en las políticas monetarias. La tendencia sugiere que podría haber un mayor interés en el dólar en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.