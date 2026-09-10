La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este jueves, 10 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.525, cifra que señala una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor a cero, continuando así la racha alcista de días pasados. Este aumento sugiere un creciente interés y demanda por la moneda estadounidense, lo que podría generar implicaciones en el mercado cambiario. La tendencia se presenta como una señal de alerta para los actores económicos, quienes deben estar atentos a posibles fluctuaciones futuras.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 10.62%, es notablemente menor que su volatilidad anual del 17.49%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las prohibiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: