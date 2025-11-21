El dólar blue hoy viernes 21 de noviembre se ofrece a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. El paralelo acumula una baja de $ 25 en lo que va del mes.

Por su parte, el dólar oficial hoy viernes 21 de noviembre cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa oficial ya subió $ 30 en la semana, si bien acumula una caída de $ 60 en lo que va del mes (arrancó noviembre a $ 1500).

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1397,2 para la compra y $ 1447,1 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1505,48.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $ 1885 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de -1,04%. El paralelo cotiza $ 195 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el jueves en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.921 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy viernes 21 de noviembre

El dólar blue hoy viernes 21 de noviembre cotiza a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1400 $ 1450 Dólar Blue $ 1405 $ 1425 Dólar Mayorista $ 1397,2 $ 1447,1 Dólar MEP $ 1449,7 $ 1450,9 Dólar CCL $ 1485,3 $ 1495,5

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 21 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 21 de noviembre se consigue a $ 1485,3 para la compra y $ 1495,5 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 21 de noviembre

El dólar MEP hoy viernes 21 de noviembre se ubica a $ 1449,7 para la compra y $ 1450,9 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 21 de noviembre

El dólar oficial hoy viernes 21 de noviembre opera a $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.370,000 1.420,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.375,000 1.425,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.355,000 1.415,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.375,000 1.425,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.372,000 1.412,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.370,000 1.430,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.370,000 1.420,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.375,000 1.425,000 BRUBANK S.A.U. 1.360,000 1.415,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.370,000 1.420,000 BANCO MACRO S.A. 1.365,000 1.425,000 BANCO PIANO S.A. 1.365,000 1.420,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.360,000 1.410,000

Las señales que anticipan una menor volatilidad del dólar y los bonos recomendados para aprovecharlo

El mercado comienza a imaginar un veranito cambiario de cara a los próximos años, es decir, una calma cambiaria que se mantendría no solo en lo que queda de 2025, sino también en los primeros meses de 2026.

Hoy, el tipo de cambio se mantiene en la zona superior de la banda, aunque debajo del techo de la misma, ubicándose más del 6% debajo de dicho límite.

Cuáles son los bonos en pesos que recomiendan los analistas en este contexto.

