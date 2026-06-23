Si la CPU es el cerebro de una computadora, el motherboard es el sistema nervioso central: la gran placa que conecta absolutamente todo. Procesador, memoria RAM, disco de almacenamiento, tarjeta gráfica, puertos USB, audio, red… todo pasa por el motherboard. Elegirlo mal limita el potencial de los demás componentes, mientras que dar con el modelo ideal puede marcar la diferencia en cuanto a desempeño y durabilidad.

Hoy en día, como en la mayoría de los productos de tecnología, existen distintas gamas de precio y performance, que conviene considerar para seleccionar un motherboard útil sin gastar de más. Al respecto, Hernán Chapitel, director de Ventas para Latinoamérica del fabricante ASRock, explicó que los modelos de entrada pueden servir para usos hogareños o de oficina. Y puntualizó que, cuando se trata de aplicaciones profesionales o gaming exigente, que requieren procesadores rápidos, placas de video y gran cantidad de memoria, las opciones de gama media y alta ofrecen mayor flexibilidad para instalar esos componentes y hacer que funcionen en todo su potencial.

“Si se compra un motherboard de gama alta, por la capacidad que tiene de aceptar diferentes tipos de procesadores, diferentes tipos de memoria, por su capacidad de actualización, va a durar mucho más. Por supuesto que la inversión inicial es alta -porque también implica acompañarlo con un buen gabinete, una fuente de alimentación acorde, una cantidad de memoria-, pero eso resulta en un desempeño alto extendido en el tiempo”, destacó Hernán Chapitel.

Para hacer un recorrido concreto sobre las características de los motherboards actuales, usamos como ejemplo real el ASRock X870 Pro RS, un motherboard de gama media-alta (cuesta alrededor de $ 330.000 en junio de 2026) para la plataforma AMD AM5. Tiene casi todas las tecnologías relevantes de la actualidad, por lo que funciona perfectamente como mapa de lo que ofrece el hardware moderno.

El motherboard ASRock X870 Pro RS para procesadores AMD.

El socket: el punto de partida

El socket (zócalo) es el conector donde se instala el procesador. Determina qué microprocesadores son compatibles y durante cuántos años se podrá actualizar. El X870 Pro RS usa el socket AM5 de AMD, que soporta los chips Ryzen de series 7000, 8000 y 9000, incluyendo el potentísimo Ryzen 9 9800X3D. La ventaja del AM5 frente a plataformas anteriores es que AMD comprometió su soporte hasta al menos 2027, lo que significa que esta placa puede recibir varias generaciones de procesadores sin cambiarse.

El chipset –en este caso, el X870– es el “administrador de tráfico” que coordina la comunicación entre los distintos componentes. Los chipsets de mayor gama (como el X870) ofrecen más carriles de datos, más puertos y más capacidad de overclocking que los de gama baja (como un A620).

Los conectores de un motherboard

A primera vista, para el ojo no entrenado, una placa base moderna puede parecer un laberinto de puertos y conectores. Sin embargo, hay algunos de ellos que son los más importantes y que conviene conocer:

1. USB4 Type-C (×2 traseros). El estándar USB más moderno. A 40 Gbps, puede transferir una película en segundos y funcionar como salida de video 8K. Compatible con periféricos Thunderbolt. 2. Ranura PCIe 5.0 x16 para la tarjeta gráfica. La versión 5.0 duplica el ancho de banda respecto a PCIe 4.0. Las RTX 5000 y RX 9000 ya lo aprovechan al máximo. 3. Slot M.2 “Blazing” PCIe 5.0. Para SSDs NVMe ultrarrápidos. Es el M.2 más veloz del mercado actual. Los SSDs Gen5 multiplican por dos la velocidad de los Gen4. 4. Socket. Permite la conexión del microprocesador. En este caso, es compatible con chips AMD AM5. 5. Ranuras DDR5 (×4). Para la memoria RAM. El X870 Pro RS soporta hasta 256 GB en cuatro módulos, con frecuencias de hasta 8000 MHz en modo OC con perfiles EXPO. 6. Puertos SATA3 (×4). Para discos duros y SSDs SATA clásicos. Son más lentos que el M.2 pero siguen siendo útiles para almacenamiento masivo a bajo costo. 7. Conector de alimentación 24-pin ATX. El principal cable de poder que viene de la fuente de alimentación. El X870 Pro RS además tiene dos conectores 8-pin para la CPU, necesarios en CPUs de alto consumo.

El panel trasero: la cara visible del motherboard

El panel trasero (I/O panel) es lo que queda expuesto, usualmente, en la parte trasera del gabinete. En el ASRock X870 Pro RS encontramos una densidad notable: los dos puertos USB4 Type-C de 40 Gbps ya mencionados, seis puertos USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) tipo A, nueve puertos USB 2.0 para periféricos básicos, una salida HDMI 2.1 para usar el video integrado del procesador (hasta 4K a 120Hz), y el conector de red Ethernet. También hay salidas de audio analógico y digital (óptica S/PDIF) con tecnología Realtek ALC1220.

El jack de audio merece atención: a diferencia de placas económicas, el X870 Pro RS separa físicamente los canales izquierdo y derecho en capas distintas del PCB, reduciendo la interferencia eléctrica. Es un pequeño detalle, pero puede hacer una diferencia en el día a día al mejorar la calidad del sonido.

VRM: la alimentación para el procesador

El VRM (Voltage Regulator Module) es el sistema que convierte y regula la electricidad que llega a la CPU. Un VRM débil es como una manguera angosta: no puede entregar corriente suficiente bajo carga extrema, lo que reduce el rendimiento. El X870 Pro RS tiene un diseño de 14+2+1 fases con MOSFETs Dr.MOS de 80A: esto significa que puede alimentar sin problemas procesadores de alto consumo como el Ryzen 9 9950X, incluso haciendo overclocking. El PCB de 8 capas ayuda a distribuir mejor la corriente y reducir a las temperaturas internas.

Conectividad de red: más allá del Wi-Fi

La versión estándar del X870 Pro RS incluye Ethernet 2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG), que es cinco veces más rápida que el Gigabit Ethernet clásico. La variante “Wi-Fi” agrega el módulo Wi-Fi 7 (802.11be) con Bluetooth 5.4, la generación más reciente de conectividad inalámbrica, capaz de superar los 5 Gbps en condiciones ideales y con menor latencia gracias al sistema MLO (Multi-Link Operation).

A la izquierda se aprecia el socket para procesadores AMD AM5.

RGB y control de ventiladores

La placa incluye un conector RGB LED de 12V y tres cabezales ARGB (direccionables de 5V) para tiras de luces independientes. En cuanto a refrigeración, hay dos conectores para ventiladores de CPU, cuatro para ventiladores de caja, y un conector dedicado para bombas AIO (refrigeración líquida cerrada). Todos funcionan con control inteligente de velocidad mediante el sistema Smart Fan de ASRock.

En síntesis

Al comprar o evaluar un motherboard moderno, los puntos críticos son: el socket y la compatibilidad con CPUs futuras, la generación de PCIe para la placa de video (GPU) y los M.2, la cantidad y velocidad de los puertos USB (especialmente si hay USB4), la solidez del VRM si se piensa en CPUs de alto rendimiento, y la conectividad de red. El ASRock X870 Pro RS es un buen ejemplo de placa sólida en esas áreas, con tecnologías que seguirán siendo relevantes por varios años.

A fin de cuentas, el motherboard no es el componente más “vistoso” de una computadora, pero es el que define hasta dónde puede crecer. Elegirlo bien es, en cierta forma, elegir el futuro de toda la computadora.

Ficha técnica del motherboard ASRock X870 Pro RS