Argentina permanecerá dentro de la categoría de mercados standalone, al menos hasta la próxima revisión del MSCI

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El mercado espera el comunicado que MSCI publicará este martes 23 de junio y especula con la posibilidad de que la Argentina ingrese en un período formal de consulta para regresar al índice de Mercados Emergentes o de Frontera .

Hoy se conocerá el Global Market Accessibility Review Report de MSCI, la firma elaboradora de indicadores e instrumentos de mercado, el cual dará a conocer aquellos países que entran en consulta para una futura reclasificación .

Según la consultora Delphos Investment, Argentina afronta dos preguntas al respecto: "si será incluida en la watchlist y, en ese caso, si el destino sería ‘Frontier’ (de frontera) o ‘Emerging’ (emergente)".

El jueves pasado se conoció la primera decisión informada por MSCI. En el reporte, mantuvo a la Argentina en la categoría standalone (inclasificable, el fondo de la tabla).

“El review de accesibilidad 2026 no mejoró ningún criterio de Argentina respecto de 2025. El scorecard quedó idéntico, con siete de dieciocho criterios todavía en ‘improvements needed’“, señaló Delphos.

Según la consultora, esto debilita el caso para una inclusión inmediata en la watchlist, dado que los mercados que sí ingresaron en la última década —Pakistán, Arabia Saudita y Kuwait— llegaron con mejoras de criterios concretas en el año mismo de su inclusión.

“Si Argentina llegara a ser incluida, el destino no está cantado. El regreso directo a Emerging es expectativa de mercado más que un patrón histórico, ya que el camino a Emerging exige resolver primero los criterios cambiarios, mientras que el de Frontier, de umbral más laxo, dependería sobre todo del perfil de tamaño y liquidez”, agregaron.

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Ahora, los inversores volverán a fijarse en las señales que este martes emitirá MSCI , ya que difundirá un informe acerca de una posible evaluación de reclasificar a la Argentina.

Delphos considera que, en caso de inclusión, Frontier es una vía más alcanzable que Emerging con el perfil actual ya que tanto el umbral de accesibilidad como el de tamaño y liquidez son más exigentes para Emerging que para Frontier.

“Los siete criterios en “-” pesan sobre todo contra el piso de Emerging, mientras que el umbral más laxo de Frontier podría resultar alcanzable aun hoy, dejando al tamaño y la liquidez como variable determinante" advierte la consultora.

“Los precedentes que partían de Standalone están divididos —Arabia Saudita saltó directo a Emerging, Islandia fue a Frontier y Bulgaria sigue bajo revisión hacia Frontier sin concretar—, por lo que el destino debe evaluarse caso por caso y no asumirse como Emerging por defecto", agrega.