The Wall Street Journal afirmó que bancos estadounidenses optaron por una línea de financiación a corto plazo más pequeña, de u$s 5000 millones y dejaron en suspenso la línea que anunció el Tesoro de los EE.UU. por u$s 20.000 millones, pero el Gobierno asegura que sigue trabajando en varias opciones para financiar la estructura de vencimientos.

Dijo el WSJ que el rescate aludido del Tesoro, que organizarían JPMorgan, Bank of America y Citi, se ha suspendido, .

“Estamos trabajando en varias cosas, todo viene muy bien encaminado”, insistieron en el Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en redes sociales para desconocer la versión. “Excelente pregunta”, respondió a un usuario de la red social X le preguntó por la versión de la prensa norteamericana.

Consultados por El Cronista, en Economía interpretaron que la versión del diario financiero confunde las gestiones financieras con los bancos con el anuncio oficial del Tesoro norteamericano.

La suerte de la administración Milei pareciera estar signada, una vez más, por las voluntades del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent (Fuente: Archivo).

Líneas en negociación

Según la versión en los EE.UU., los bancos están trabajando en un plan para una línea de repo a corto plazo de aproximadamente u$s 5000 millones, mediante la cual el país podría intercambiar una cartera de inversiones por dólares de los bancos.

Según WSJ, el acuerdo ayudaría a Argentina a cubrir los vencimientos de más de u$s 4300 millones a principios del próximo año, tras lo cual buscaría recaudar miles de millones de dólares mediante la venta de bonos y pagar el préstamo de recompra.

Recientemente, y tras una visita a la Argentina donde el banco realizó una convención global, el director ejecutivo de JPMorgan Jamie Dimon dijo que los u$s 20.000 millones en financiación “puede que no sea necesario”. Dijo que si el país necesitara financiación especial, el sector privado estaba “totalmente dispuesto a escuchar”.

El Tesoro de los EE.UU. puso en marcha un swap de monedas por u$s 20.000 millones, de los cuales ya activó u$s 2300 millones, según se confirmó hoy, y además el secretario Scott Bessent anticipó que avalaría una línea de u$s 20.000 millones adicionales.