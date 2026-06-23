La cotización deldólar este martes, 23 de junio de 2026 llegó a 3416.97 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,82%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -1.21% y en el último año registró una variación de -12.91%, evidenciando una tendencia bajista.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días el comportamiento fue volátil: comenzó con dos avances, siguieron dos retrocesos, luego un repunte, dos caídas, dos avances y cierre en retroceso, para un balance neto casi neutro.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es de 7.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido de 13.28%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deben pagar 341697.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 683394.00 pesos y 500 dólares cuestan 1708485.00 pesos.