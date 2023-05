Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este miércoles 3 de mayo con el CCL y MEP

El dólar blue hoy miércoles 3 de mayo cotiza a $ 469 para la compra y $ 474 para la venta.

La brecha cambiaria se posiciona en el 106% respecto al dólar minorista y en el 111% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 128 desde que comenzó el año, es decir un 37% en cinco meses.

El dólar oficial hoy miércoles 3 de mayo cotiza a $ 222,50 para la compra y $ 230,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 461, y el dólar mayorista se encuentra a $ 224,25 y $ 224,65 en sus puntas compradora y vendedora.



El Banco Central inició el mes con ventas por más de u$s 100 millones de sus reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios, impulsado en gran parte por nuevos pagos para la importación de energía, en una rueda en la que cedieron los dólares financieros tras los nuevos controles para operar.

El Central registró este martes un saldo negativo de alrededor de u$s 133 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, explicado en gran medida por los u$s 102 millones que se demandaron para importar energía, mientras el "dólar agro" liquidó u$s 55 millones.



El dólar blue hoy miércoles 3 de mayo cerró a $ 469 para la compra y $ 474 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 222,50 $ 230,50 Dólar Blue $ 469,00 $ 474,00 Dólar Turista $ 461,00 Dólar Mayorista $ 224,25 $ 224,65 Dólar CCL $ 427,85 $ 433,64 Dólar MEP $ 427,89 $ 428,83

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 3 de mayo

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 3 de mayo cotiza en $ 427,85 para la compra y $ 433,64 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 3 de mayo

El dólar MEP o dólar bolsa hoy miércoles 3 de mayo opera en $ 427,89 para la compra y $ 428,83 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 3 de mayo

En cuanto al dólar oficial hoy miércoles 3 de mayo cotiza a $ 230,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 223,500 233,500 Banco Nación 222,550 230,450 ICBC 224,250 231,500 BBVA 223,760 232,440 Banco Supervielle 224,000 233,000 Banco Patagonia 223,000 231,000 Banco Santander 223,500 233,500 Brubank 225,000 233,000 HSBC 221,000 231,000 Credicoop 223,260 230,450 Banco Itaú 222,400 231,300 Banco Macro 222,000 232,000 Banco Piano 227,300 228,502 Cambios Online 226,900 228,900

Dólar: cómo conviene pagar en los viajes al exterior, cash, crédito o débito

Los valores del dólar blue fueron cambiantes esta semana y los argentinos que viajan al exterior tienen varias posibilidades para pagar sus gastos en el extranjero como también las personas que realizan compras afuera con tarjeta de crédito y tienen que pagarlas en el país.

Dólar blue, dólar tarjeta, dólar Qatar, débito o crédito son algunas de las opciones que tienen los turistas y los compradores para abonar los gastos en el exterior, pero ¿cuál es la mejor luego de los cambios de cotizaciones en la divisa paralela?

