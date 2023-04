Viajes internacionales: agencias suspenden ventas de paquetes al exterior

Algunos pasajeros no pudieron comprar viajes al exterior en las últimas horas porque muchas agencias de turismo suspendieron las ventas temporalmente para salir del país. Otras dejaron de aceptar cobros en pesos y solo admiten pagos en moneda estadounidense.

La situación se da mayormente en agentes mayoristas o empresas más chicas. Se trata de operadores que actúan como intermediarios entre el consumidor y el proveedor, a quien le transfieren divisas por los servicios que compran los clientes finales.

"Preferimos no vender por estos días, porque de esa forma nos aseguramos no perder dinero. Seguimos tomando reservas para, cuando haya definiciones, podamos reactivar la rueda. No podemos fijar precio", le comentó el ejecutivo de una empresa a El Cronista.

Otras, como Tucano Tours y Top Dest, avisaron que todos los pagos deben realizarse en dólar billete, al igual que los depósitos y las transferencias. Temen que, ante una suba mayor del blue, se produzca un descalce entre la cotización por la que perciben ingresos de sus clientes y la que regiría a la hora de transferir pagos al extranjero.

"Estimados clientes: informamos que suspendemos el cobro de servicios internacionales en pesos, aceptando pagos en dólar estadounidense únicamente", sostiene el mensaje que envió una firma. "Hasta nuevo aviso, aceptaremos solo pagos en dólares para saldar servicios en el extranjero", comunicó otra.

Algunas agencias de viajes solo toman pagos en dólares hasta nuevo aviso.

"Lo que sucede es que transcurren entre dos y tres días entre que las compañías confirman la venta, cobran, preparan la transferencia y giran el dinero. Tienen miedo de que en ese período trepe la cotización, por lo que se ampliaría el gap en ese periodo. Por ejemplo, hay representantes en el país de ventas de excursiones en Europa que ya restringieron el cobro a dólares. Buscan salvaguardarse de no ir a pérdida", explicó una fuente de la industria.

La situación se repite luego de la incertidumbre cambiaria que generó el año pasado la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y los cambios de gabinete en julio, cuando las agencias de viajes tomaron la misma postura, escenario que se replicó luego con la implementación del 'Dólar Qatar'.