Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este martes 31 de enero con el CCL y MEP

El dólar blue hoy martes 31 de enero cotiza a $ 379 para la compra y $ 383 para la venta . Tras ganar un peso en la apertura del mercado paralelo de este lunes, la divisa retrocedió $ 4 respecto del valor con el que cerró el viernes pasado. El dólar oficial se ofrece a $ 193,25 para la venta.

Con estos cambios, la brecha entre el paralelo y el tipo de cambio oficial minorista se ubica en el 98% y es de 105% frente al dólar mayorista.

La divisa informal recorta, de esta forma, el alza de $ 10 que había acumulado en la última semana. Los tipos de cambio financieros acompañaron la trepada del blue y mantienen una brecha de 100% en el caso del CCL y de 92% en el MEP.

En tanto, el dólar oficial hoy martes 31 de enero se muestra a $ 185,25 para la compra y $ 193,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista cotiza a $ 386,50.

Las reservas del Banco Central (BCRA) cerraron este lunes en u$s 41.517 millones, unos u$s 743 millones por debajo del cierre del viernes pasado, lo que evidencia el pago que el Gobierno realizó al Fondo Monetario Internacional ayer por u$s 692 millones , monto al que este miércoles se le sumarán otros u$s 710 millones.



En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 185,25 $ 193,25 Dólar Blue $ 379,00 $ 383,00 Dólar Turista $ 386,50 Dólar CCL $ 352,77 $ 367,95 Dólar MEP $ 356,61 $ 357,41

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy martes 31 de enero

El dólar CCL hoy martes 31 de enero cotiza en $ 352,77 para la compra y $ 376,03 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 31 de enero

El dólar MEP o dólar bolsa martes 31 de enero opera en $ 357,37 para la compra $ 357,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 31 de enero

En cuanto al dólar oficial hoy martes 31 de enero cotiza a $ 193,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Banco Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 185,000 195,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 185,250 193,250 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 186,250 193,500 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 185,750 194,450 BANCO SUPERVIELLE S.A. 185,500 194,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 185,250 193,250 BANCO PATAGONIA S.A. 186,000 194,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 186,000 194,000 BRUBANK S.A.U. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 183,500 193,500 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 187,000 193,240 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 185,200 194,000 BANCO MACRO S.A. 185,000 195,000 BANCO PIANO S.A. 188,500 197,500 CAMBIOS ONLINE SA

El Merval acentúa las pérdidas

Cerca del cierre de la sesión de este lunes, el índice referencial S&P Merval de la bolsa porteña bajaba un 1,95%, a 249.331,38 puntos básicos. A nivel local, los rojos más marcados son los de Pampa Energía.

En tanto, en Wall Street, los ADRs de empresas argentinas que operan en el exterior también cotizan en terreno negativo de hasta 3,6%. Las caídas afuera también son encabezadas por las acciones de Pampa Energía.

¿Adiós al dólar? Por qué conviene el depósito a plazo fijo desde ahora y cuánto rinde

Esta semana, el dólar Blue mantuvo su tendencia alcista y marcó un nuevo récord nominal de $ 386. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimó un índice de Precios al Consumidor (IPC) del 98,4% para 2023. En este contexto, cada vez son más los argentinos deciden ahorrar en dólares. ¿Pero, conviene más el depósito a plazo fijo?

Ante esta pregunta, el coach financiero Julián Da Rosa (@juliandarosacoach) aseguró que: "Hasta ahora, el plazo fijo le ganó al dólar".

¿CONVIENE AHORRAR EN DÓLARES?

A través de un video en sus redes sociales, el experto explicó por qué no conviene ahorrar en dólares. "Con el dólar solo no basta. Hay que moverlo, agilizarlo, trabajarlo", sentenció.

En esta línea, Da Rosa afirmó que, para sacarle provecho, la moneda estadounidense "se tendría que ir a más de $ 750". Sin embargo, los especialistas y estiman que escalará a $ 650 a fines de 2023.

