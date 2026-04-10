El Banco Central pisó a fondo el acelerador y se alzó con la mayor compra de dólares desde abril de 2024. La entidad se alzó este viernes con u$s 457 millones y ya acumula compras por u$s 5421 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero. Así, las reservas brutas internacionales treparon a los u$s 45.431 millones, aumentando u$s 279 millones con respecto al jueves. Se trató de la compra de divisas más alta desde que Javier Milei es presidente y Santiago Bausili conduce el Banco Central. El Cronista había adelantado que esta tendencia de compras abultadas arrancaría en abril, a medida que aumente la oferta de dólares en el mercado cambiario por la liquidación de la cosecha gruesa. “BCRA hoy rompió el chanchito y compro u$s 457 millones y la cosecha comienza a notarse en el flujo. El dólar sigue ofrecido y parece que continuará en los meses venideros”, aseguró Nicolás Cappella, sales trader en Grupo IEB. Según Milagros Gismondi, economista jefe de Invecq Consulting, “sería deseable que acelere las compras así se fortalece más la posición de reservas del BCRA y al mismo tiempo no continúa la tendencia de apreciación real del tipo de cambio”.