El dólar blue hoy domingo 19 de abril se ofrece a $ 1390 para la compra y $ 1410 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 120 (contra $ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy domingo 19 de abril se ofrece a $ 1340 para la compra y $ 1390 para la venta en las pantallas del Banco Nación. De esta forma, la divisa se ubica $ 15 por detrás del valor el que cerró marzo. Además, se mantiene $ 90 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal se ubica en 1,43%. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1807 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. El dólar mayorista se sitúa en $ 1355,50 para la compra y $ 1364,50 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1682,25. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 95 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 6245 millones en 57 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.791 millones. El dólar blue hoy domingo 19 de abril cotiza a $ 1390 para la compra y $ 1410 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 19 de abril se consigue a $ 1454,20 para la compra y $ 1463,57 para la venta. El dólar MEP hoy domingo 19 de abril se ubica a $ 1411,77 para la compra y $ 1411,39 para la venta. El dólar oficial hoy domingo 19 de abril opera a $ 1390. Banco por banco, los precios son: En un contexto de ingreso de divisas de la cosecha gruesa y con compras sostenidas de reservas por el Banco Central, el precio del dólar no detiene su caída, ni siquiera después de conocidos los índices de inflación y el mercado se preocupa porque llegue a un piso. Leé la nota completa en este enlace.