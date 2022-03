"Dólar blue en colapso": así el nuevo pronóstico de este gurú de la City

El dólar blue hoy miércoles 30 de marzo de 2022 cotiza a $ 198 para la compra y $ 201 para la venta y vuelve a subir en el mercado paralelo.

La divisa que se intercambia en la City porteña recupera parte de las bajas de las operaciones previas y amplía la brecha a más de 81% respecto al tipo de cambio oficial en la plaza mayorista y alrededor de 74% en comparación con el promedio del minorista.

A menos de 48 horas de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) renueve el cupo de compra de U$S 200 el próximo viernes 1 de abril y con la inflación del tercer mes del año por encima del 5% según estimaciones privadas , el economista Salvador Di Stefano advirtió por un impacto de colapso que afectará al canuto y su opción para hacer puré .

"El Gobierno atrasa el tipo de cambio para disimular el gran endeudamiento que tenemos como porcentaje del PBI. Vamos a un colapso de la deuda en pesos ajustada por inflación. Tenemos alta inflación en dólares, el canuto pierde poder de compra" y "el PBI en 2021 crece el 39,1% en dólares" , son los cuatros pilares con lo que inició Di Stefano este miércoles su pronóstico de perspectiva financiera local.

El texto "El dólar pierde poder de compra" publicado en su sitio web, advierte cómo la política cambiaria y monetaria que despliega el Ejecutivo "busca que la inflación sea la locomotora, la tasa de interés la siga y el dólar el furgón de cola" , es decir, "un tren fantasma para la producción argentina".

"El resultado de esta política es una inflación en dólares que fue del 28,8% durante el año 2021 y que sigue siendo muy elevada en el año 2022, ya que en los primeros dos meses la inflación fue del 8,8% mientras que la tasa de devaluación fue del 4,6%, resultado la inflación en dólares llegó para quedarse" , continuó.

En esta instancia, también alertó por los argentinos que tienen ahorros en dólares , ya que "la pérdida de poder de compra crece aceleradamente".

"En los últimos 12 meses la inflación en dólares fue del 32,7%. Desde que asumió Alberto Fernández la devaluación fue del 79,4% y la inflación del 123,5%, no hay duda que el dólar oficial está atrasado y que el exportador perdió poder de compra" , apuntó.

Sobre este lineamiento y con el dólar blue como eje, Di Stefano agregó: "se estima que los argentinos tendrían cerca de U$S 200.000 millones durmiendo en cajas de seguridad (canuto) o plazos fijos en el exterior a tasas no superiores al 3% anual. Esto implica que el universo de dicho dinero está perdiendo poder de compra, no solo en Argentina, recordemos que Estados Unidos tiene una inflación minorista del 8% anual y mayorista del 10% anual. Tener billetes, de la nacionalidad que sea, dejó de ser un buen negocio".

Además en otro tramo, sentenció: "en la actual coyuntura, hacemos trampa atrasando el tipo de cambio, la inflación es más elevada que la tasa de interés, no hay incentivos para invertir, las reservas son bajas, fortalecemos el cepo y tenemos desabastecimiento porque no hay inversión. Si no cambiamos estamos en problemas como país, si no invertís los dólares cada día que pasa perdés poder adquisitivo".

