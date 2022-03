Dólar "sobrevalorado" y con riesgo de desaparecer: el pronóstico negro que mira el mercado

El dólar blue hoy jueves 31 de marzo cotiza a $ 198 para la compra y $ 201 para la venta , e inicia la última ronda de operaciones del mes en alza, mientras los agentes del mercado encienden las alertas ante un eventual "nuevo orden mundial".

"Mundo post-dólar: ¿se está acelerando un nuevo orden mundial?" , advirtió el profesor de Lingüística y Educación Intercultural de la Canterbury Christ Church University, Adrian Holliday, en su más reciente artículo publicado en el sitio Capital.com.

Las tensiones geopolíticas que protagonizan hoy Rusia y Occidente , sumado a la salida irregular de la pandemia de coronavirus (COVID) , dan como resultado un nuevo impulso por "rediseñar la política de reservas del sistema monetario financiero" , según alertó el analista inglés.

"Los tiempos están cambiando. Rusia y China quieren un mundo donde el dólar no sea el elemento vital del sistema monetario financiero mundial. Y están rediseñando su política de reservas para que esto suceda. ¿Estamos realmente ante un sistema financiero tripolar?" , amplió.

El pronóstico recesivo ya había sido anticipado en un reciente informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 24 de marzo pasado.

"La erosión sigilosa del dominio del dólar: diversificadores activos y el auge de las monedas de reserva no tradicionales. Esta disminución refleja la diversificación activa de la cartera por parte de los administradores de reservas del banco central; no es un subproducto de los cambios en los tipos de cambio y las tasas de interés, de la acumulación de reservas por parte de un pequeño puñado de bancos centrales con balances amplios y distintivos, o de cambios en la cobertura de las encuestas sobre la composición de las reservas" , apuntó el texto elaborado por Serkan Arslanalp ; Barry J. Eichengreen y Chima Simpson-Bell.

En la misma línea, el codirector de estrategia cambiaria y de tasas de Asia del Bank of America Merrill Lynch , Adarsh Sinha, aseguró en diálogo con Bloomberg que "el dólar está sobrevaluado" , en relación con las estimaciones de equilibrio a largo plazo, aunque reconoció que "ha sido así durante los últimos años".

"Un giro secular más débil en el U$S será inevitablemente difícil de cronometrar" , anticipó. "Nuestras previsiones implican un pico en el índice DXY en el 3T 22".

Holliday expuso además como Sinha "no está convencido" de una reversión inminente del dólar, aunque sí le preocupa la capacidad que tenga de la economía estadounidense para absorber tasas de interés más altas, condiciones financieras más estrictas y "el shock energético exógeno para los consumidores" .

Dólar blue en colapso: así es el nuevo pronóstico de este gurú de la City

El dólar blue vuelve a subir y amplía la brecha frente al oficial



LA CITY TODOS LOS JUEVEs Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

Fin del dólar: ¿la guerra Rusia - Ucrania acelerará su desaparición?

El profesor de la Canterbury Christ Church University, coincidió con las últimas definiciones de Marc Chandler de Bannockburn Global Forex, quien aseguró que "en una primera instancia, suena razonable".

"Yo también he expresado temores en el pasado sobre las implicaciones del amplio régimen de sanciones. Sin embargo, el problema crítico que identifiqué en mi libro de 2009 Making Sense of the Dollar sigue sin abordarse en gran medida. No hay una alternativa convincente" , continuó.

Además y sobre este tópico, amplió: "Europa ha demostrado estar tan dispuesta a sancionar al banco central de Rusia como a Estados Unidos. Eso parecería excluir el euro, a pesar de que el acuerdo energético plurianual chino-ruso anunciado antes de la guerra se liquidará en euros, y el banco central de Rusia aumentó sus reservas de euros a medida que cambiaba de dólares".

En la actualidad el mercado de bonos europeo sigue fragmentado y los rendimientos son bajos: su amplitud y profundidad no se parecen en nada al mercado del Tesoro de EE. UU.

"Salir del mercado del dólar y del Tesoro de EE. UU. es renunciar al rendimiento, la liquidez y la seguridad. Ya vivimos en un régimen de múltiples monedas de reserva" , concluyó.

El Gobierno confirmó el pago al FMI por u$s 2800 millones: qué dijo el Fondo sobre los riesgos



Alberto Fernández, el ortodoxo: busca poder en el PJ para cerrar la grieta con Cristina Kirchner