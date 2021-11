Dólar blue en $ 200: por qué sube y hasta dónde puede llegar

El dólar blue subió hoy a $ 199 para la venta, con lo cual renovó su máximo histórico, en un contexto de fuertes presiones alcistas que se observan desde hace varias semanas y en el que las cotizaciones financieras más libres (dólar "Senebi") en las últimas jornadas ha estado operando alrededor de los $ 215 .

"Lo que estamos viendo es que el blue se subió a la ola del financiero libre, que desde hace un tiempo venía subiendo y se aceleró principalmente después de las elecciones primarias. Creo que influyó mucho la discusión que se dio sobre si el Gobierno iba a incrementar el gasto y, con eso, la emisión monetaria ", afirmó Christian Buteler.

Dólar blue: cuánto tendría que subir para igualar su récord en términos reales



El analista financiero sostuvo que esa discusión, que se dio tras la derrota del oficialismo en los comicios de septiembre, afectó mucho a la inflación y al mercado cambiario, "más allá de lo que en realidad terminó ocurriendo, porque muchas de esas ayudas que se iban a dar quedaron en la nada, pero la expectativa jugó muy en contra ".

El economista Jorge Neyro coincidió en que la dinámica del blue está siendo influenciada por la de los financieros libres, ya que señaló que en este momento no hay grandes demandantes del billete informal porque mucha gente está vendiendo dólares de sus ahorros para pagar gastos fijos, cancelar compras, irse de vacaciones y demás, por lo cual el billete " está un poco ofertado ".

"También hay que reconocer que el dólar solidario (oficial minorista más 65% de impuestos) aporta oferta al mercado paralelo, porque está mucho más bajo. Con esto se puede hacer puré, como se dice en la jerga, comprando y luego vendiendo en la plaza informal. Esta oferta ayuda a contener un poco el precio del blue", destacó Neyro.

Martín Vauthier, director de Anker Latinoamérica, indicó que la presión que se observa desde hace un tiempo en los dólares alternativos, principalmente en los financieros, está relacionado con la combinación del desequilibrio monetario y una demanda de pesos muy débil, en un contexto de incertidumbre política y de demoras en las negociaciones con el FMI .

"Seguimos viendo un flujo de emisión de pesos en estas semanas, frente a reservas netas del Banco Central que son escasas, a pesar de que la liquidación del agro por ahora se mantiene sostenida y el cepo a la demanda de divisas y las restricciones a las importaciones también está muy ajustados, pero aún así se le hace difícil no perder reservas ", sostuvo Vauthier.



Hacia adelante, los analistas prevén que la dinámica del mercado paralelo seguirá siendo alcista, en la medida en que el Gobierno no modere el gasto público , lo que lo llevaría a continuar con la emisión monetaria para poder financiarlo y esos pesos seguirían presionando a la suba a la cotización informal, además del resto de los precios de la economía.