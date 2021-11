Dólar electoral: creció la demanda de billetes en los bancos ni bien se repuso el cupo de u$s 200

La demanda de dólar ahorro parece recalentarse en la previa electoral . En la que fue la primera rueda hábil de noviembre, y luego de que se renovase el cupo de u$s 200 correspondiente a este mes, los bancos registraron un incremento de entre un 20% y un 30% en la compra de divisas por parte de los ahorristas , impulsado por la creciente tensión cambiaria y la proximidad de las elecciones de medio término.

Si bien el universo de personas habilitadas para acceder a divisas en el mercado ha quedado muy restringido por el capo cambiario, todavía queda un acotado sector de la población habilitado para dolarizarse por esa vía. Para ellos, la disparada del dólar blue y de las cotizaciones financieras han vuelto cada vez más atractiva la posibilidad de hacer uso del cupo de u$s 200 en los bancos . Es que en las entidades, los ahorristas pagan algo más de $ 173 por cada dólar, muy por debajo de los $ 197,50 que deberían desembolsar en el mercado informal.

La demanda de dólar ahorro en los bancos suele concentrarse en los primeros días hábiles de cada mes . Y en la primera rueda de noviembre, las entidades registraron un significativo incremento en la demanda de divisas en comparación a lo que había ocurrido en el primer día hábil de septiembre y de octubre.

Según pudo saber El Cronista, las compras de dólar ahorro durante la jornada de ayer crecieron entre un 20% y 30% en las entidades , aunque desde el sector le restaron importancia a esa mayor demanda al recordar que se trata de un universo muy acotado .

"Estamos hablando de un universo súper acotado y de una demanda que se concentra en unos pocos días. La gente que compra dólares lo hace en los primeros días hábiles de cada mes. Y en la previa de las elecciones siempre se acelera", reconocen. Pese a ello, subrayan que se trata de "un universo muy limitado que no mueve la aguja en cantidades".

Desde el sector aclaran que más allá del incremento, no observan un aumento en los retiros de dólares en la misma proporción . "No es que el ahorrista que compra después sale corriendo a retirar los dólares. Tampoco vemos un retiro masivo de quienes tienen sus dólares en cajas de ahorro o en cuentas bimonetarias. No hemos tenido eso, ni se incrementaron los pedidos de turno para eso", indican.

En las entidades coinciden en que registraron "una aceleración", pero agregaron que dadas las restricciones cambiarias vigentes, "no hay mucho más para crecer".

Según puede verse en el último Informes de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), en septiembre unas 746.000 personas compraron divisas en las entidades por u$s 140 millones. Fueron unas 50.000 personas más respecto de quienes habían hecho lo propio en agosto.

Antes se habían registrado compras por parte de 690.000 personas en julio, mes en el que se produjo un significativo salto respecto de los 443.000 que habían hecho lo propio en junio. A fines del sexto mes del año, cabe recordar, la cotización del dólar solidario volvió a superar a la del blue, luego de haberse mantenido más de cuatro meses por debajo.

Para octubre desde el sector anticipan una leve suba respecto del mes anterior.



Pero en cuanto a los montos, se observa que desde septiembre de 2020 las compras de divisas por parte de los ahorristas no superan la barrera de u$s 200 millones en cada mes . En aquel mes el BCRA impuso la retención del 35% en la compra de divisas y restringió aún más el universo de personas habilitadas para la compra de dólar ahorro, excluyendo a los empleados de todas aquellas empresas que hayan accedido al programa de Asistencia para Trabajo y Producción (ATP).

El incremento de entre el 20% y 30% registrado por las entidades se da a pesar de que quienes compren divisas en las entidades quedarán imposibilitados a realizar operaciones de dólar MEP o contado con liquidación por 90 días.