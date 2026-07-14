Al cierre de los mercados de este martes, 14 de julio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.500. Esta cifra señala una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva tras haber experimentado un incremento en los últimos dos días. Este comportamiento sugiere un interés creciente en esta moneda, posiblemente influenciado por factores económicos y políticos actuales. La tendencia al alza indica una búsqueda de refugio en dólares por parte de los inversores.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 8.34%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.74%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: