Dólar ahorro: el BCRA confirmó las restricciones sobre el tipo de cambio y anticipó qué pasará con la tasa de interés

El economista y director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Agustín D'Attellis, confirmó este viernes la ampliación de las restricciones de acceso al mercado cambiario para quienes sean beneficiarios de las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Economía.

Los cerrojos apostados sobre el "dólar ahorro" y por el cual se regula la compra mensual de la divisa norteamericana en un cupo de hasta u$s 200 , no involucrará las operaciones de adquisición vía Bolsa o Mercado Electrónico de Pagos (MEP).

"La postura del BCRA siempre fue que todo aquellos que reciban algún tipo de subsidio por parte del Estado no tiene posibilidad de acceso al mercado cambiario, del cupo a los 200 dólares" , repasó D'Attellis, en diálogo con Urbana Play.

La definición se da después de que la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos, deslizara la posibilidad de expandir el cepo al circuito bursátil, postura que más tarde el propio titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, negó.

"Formalmente no nos corresponde a nosotros como BCRA; pero no hay ninguna restricción para el acceso al mercado del dólar MEP, sí se restringe el acceso al mercado de los 200 dólares a los que reciben subsidio" , subrayó el director de la entidad monetaria.



Al ser consultado por las chances de que el directorio del BCRA resuelva la próxima semana una nueva suba de la tasa de interés para contrarrestar el impacto inflacionario de agosto, D'Attellis aseguró que "en principio no" .

"En principio no. Siempre hay discusiones y debates internos sobre esto, pero la realidad es que lo que hay que tener cuidado es en no caer en mirar plazos muy cortos; es decir, no comparar la tasa de inflación del mes con la tasa efectiva mensual que te queda de la Leliq" , amplió.

La decisión, prevista para el jueves, tomará forma luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) minorista de agosto.

Con el registro más próximo de la Ciudad que se ubicó en 10,8% de acuerdo a la Dirección de Estadística y Censos porteña, las consultoras privadas anticipan un alza de por lo menos 11%, lo que podría dejar la marca más elevada desde 1991.