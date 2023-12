Devaluación con Milei: las mejores 4 opciones del gurú de la City para invertir los pesos

En un nuevo contexto de devaluación, suba de tasas y aceleración transitoria de la inflación, un informe de Fernando Marull evalúa las siguientes inversiones:

- Cobertura cambiaria (dólar oficial): La mejor inversión para agarrar el salto cambiario con los activos dólar linked. Por caso, el TV24 tiene recorrido todavía en una unificación.

- Merval: Las acciones vienen sirviendo también de cobertura. Además, hasta el momento hay euforia, con el panel líder subiendo hasta u$s 890. Pueden imaginar un nivel de u$s 1100. El máximo histórico en dólar real fue u$s 2200 pre-sudden stop, y u$s 1960 en mayo de 1992 (un año después de la convertibilidad, cuando era de u$s 600).

- Bonos soberanos (HD): Por ahora viene con rebote firme, con el GD30d en u$s 35. Esperan un nivel de u$s 40 y hasta u$s 45. Los vencimientos son pagables (u$s 4200 millones de 2024 y u$s 10.000 millones de 2025 en adelante), y Milei remarcó el respeto por los derechos de propiedad; aunque no deja ser Argentina, los mercados todavía no se abrieron y puede haber dudas sobre la solvencia.

- Deuda en pesos CER: Si bien en el corto plazo las estrellas de cobertura deberían ser los papeles que acompañan a los dólares (y por eso no están tan demandados los bonos CER), para el mediano plazo es una buena inversión apostar a la inflación, que no bajará "de un plumazo" (incluso con dolarización).