Tras el nuevo cepo, el BCRA duplicó sus gastos para contener al dólar

Desde el nuevo cepo al contado con liqui, se le complicó más al Banco Central (BCRA) poder domar la cotización del dólar MEP. Si bien usó menos dólares para que el CCL subsidiado a través del AL30 no cierre por arriba de los $ 170, debió gastar más balas para controlar el precio del MEP.



En promedio, el Banco Central venía gastando u$s 6,5 millones por día durante este año para que el liqui no se le escape de las manos. Esa cifra casi se duplicó a un promedio de u$s 12 millones por rueda días antes del nuevo cepo al dólar y ahora se volvió a duplicar a u$s 22 millones, de acuerdo a fuentes gubernamentales, a las que accedió en exclusiva este diario.

Con la intervención al MEP no caen reservas , ya que están encajadas, por lo cual no figura una baja de reservas en la hoja de balance del BCRA, pero dejan de ser reservas de libre disponibilidad.

Desde el nuevo cepo, el Central compra 60 millones de nominales por día y vende otros 60 millones de nominales para mantener al CCL en menos de $ 170. Las últimas restricciones generaron, además, un nuevo rulo.

Descartan cepo al MEP

Ahora, la única alternativa que queda es un cepo al MEP, pero lo descartan porque de ser así no habría opción para que las llamadas "manos amigas" puedan intervenir en el blue, ya que lo que se hace es comprar MEP baratos para revenderlos en el blue.

proyecciones de la intervención

El cálculo que hacen en el gabinete económico es que, de seguir así, les quedan casi cuatro meses de intervención para tener al dólar calmado hasta las elecciones del 14 de noviembre.

Gastando u$s 22 millones por rueda, como vienen haciendo hasta ahora, y con 80 ruedas por delante, deberían utilizarse u$s 1760 millones en total como el peor escenario.

Los más de u$s 5000 millones en bonos y los u$s 7000 millones que estima el mercado que quedan de reservas netas son fondos de sobra. Aunque la idea, claro está, es no quedarse con los bolsillos vacíos el 15 de noviembre, el día después de los comicios.

Julio, el peor mes

Por lo pronto, julio será el peor mes del año en cuanto a intervenciones del BCRA para impedir un descontrol cambiario.

