Default en los Estados Unidos: el Bank of America aseguró que "hay que estar preparados"

Un escenario impensado como un impago de deuda en los Estados Unidos es una de las posibilidades que analiza el Bank of America luego de las declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anticipando un posible default para junio.

"Tenemos que estar preparados para eso, no solo en este país sino en otros países del mundo", dijo el CEO de Bank of America , Brian Moynihan durante una entrevista con CNN. "Esperas que no suceda, pero la esperanza no es una estrategia, así que te preparas para ello", detalló.

El segundo banco más importante de los Estados Unidos lanzó esta advertencia a la espera del discurso que dará hoy Joe Biden a las 21 hora local en el que se espera que toque el tema. Yellen aseguró que si el Congreso no eleva el techo de deuda el país podría incurrir en impagos a mitad de año.

La secretaria del Tesoro también afirmó que podría haber una "crisis financiera global" si no hay un acuerdo de límite de deuda. El Departamento del Tesoro ahora toma "medidas extraordinarias" para continuar con el pago a tiempo de los distintos compromisos a la espera de esta posible ampliación que deben determinar los legisladores.

Default en los Estados Unidos: qué anticipó el Bank of America

"Tiene que haber una discusión sobre cómo nos aseguramos de vivir dentro de nuestros medios como país", consideraron desde el BofA aunque también Moynihan analizó que "mucha deuda en los últimos años para superar el lastre pandémico en la economía".

La situación económica en los Estados Unidos con una fuerte puja entre el gobierno, el mercado y la Reserva Federal que conduce Jerome Powell. El presidente de la entidad que fija las tasas de interés se metió en el tema y consideró que "nadie debe creer que la Fed puede proteger la económica si no se eleva el techo de la deuda".

"El Congreso tiene las cuerdas de la bolsa. Tendría cuidado al tratar de reestructurar la Constitución de Estados Unidos", sostuvo el CEO Moynihan sobre los rumores que el Gobierno de Biden discutiría esta posibilidad. "Creo que deberíamos dejarlo en paz y asegurarnos de que funcione correctamente", amplió.

Por último, Bank of America todavía predice una "recesión leve" en algún momento en el futuro por las elevadas tasas que fija la Fed, pero la fecha de inicio aun es incierta. El interés más alto podría ser un lastre para las ganancias corporativas según explicó Moynihan, pero la buena noticia es que la mayoría de las personas en los Estados Unidos tiene empleo, gana buenos sueldos y continúa con el gasto.