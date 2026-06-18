El dólar presenta una cotización de 17.28 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 18 de junio de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.14%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.35%, mientras que en el último año bajó -7.99%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar cayó seis jornadas seguidas, luego alternó rebotes y retrocesos y cerró nuevamente a la baja; el saldo es negativo con mayor volatilidad al final.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.58%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.54%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia ascendente sugiere un crecimiento constante en la demanda de la moneda, lo que puede influir en el mercado y en la economía regional.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Dólar en relación con otras monedas. La estabilidad de la cotización es crucial para el comercio y la inversión extranjera.

La reciente tendencia positiva del Dólar podría indicar un aumento en la confianza de los inversores y una mejora en los indicadores económicos.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.