De Pablo lanzó un fuerte pronóstico sobre el dólar y el cepo: "El Gobierno no tiene..."

El dólar marcó un nuevo récord este miércoles y uno de los economistas que más relación tiene con el Presidente, Javier Milei, como es Juan Carlos De Pablo, analizó la actualidad del Gobierno además de detallar qué pasará con el cepo.

"El gobierno no tiene ningún apuro de sacar el cepo porque tiene que tomar decisiones en un escenario incierto. Los tipos dicen 'me apresuro, se arma y me rajan', el BCRA tiene que comprar dólares", sostuvo De Pablo durante una entrevista con Radio Rivadavia.

El economista opinó que "los que quieren sacar el cepo son los que están desesperados por sacar la guita, las multinacionales a las que Alberto Fernández los estuvo molestando cuatro años, pero no hay apuro, lo harán cuando sea posible".

Durante la entrevista, el analista reveló que a Milei lo conoce hace 25 años: "Somos amigos personales, tenemos conversaciones en esos términos sobre las que no cuento nada. Durante años hemos almorzado, es cercano a la familia. No soy asesor ni nada, mantengo la postura profesional , pero hablamos de todo".

Qué opinó De Pablo sobre el plan económico

Ayer se conocieron los datos de actividad económica que dieron muy negativos con respecto al año pasado y mostraron la profundidad de la recesión en la que ingresó la Argentina hace varios meses, pero De Pablo se mostró optimista sobre la recuperación.

"Hoy tenés menos incertidumbre que hace 60 o 90 días. Los datos estadísticos de nivel industrial son hasta marzo; abril y mayo son conjeturales. Con los datos que tengo de mis conferencias creo que son meses más equilibrados pero se van a conocer recién en julio", consideró.

Además, afirmó que "el repunte tiene que ver con la vida misma, como por ejemplo la respuesta a los créditos hipotecarios, la gente ahora tiene menos miedo. Esto es día a día, es fluido, en 10 días vamos a hablar de otros temas".

Sobre otro de los principales temas en agenda como son los precios, el economista analizó que la discusión sobre la inflación "tiene que ver con qué pasará cuando lleguemos al 5%. Argentina tiene experiencia inflacionaria desde la Segunda Guerra, lo que no aprendimos es a mantener los éxitos iniciales".

"A la luz de lo que se logró, el debate es que a medida de que se aflojan los temores, el 'no hay plata' es cada vez más difícil por las presiones. Me preocupa si llegó para quedarse. No volvamos a las andadas y que el sacrificio de los últimos cinco meses lo tiremos por la borda", reveló.

Por último, cerró al opinar sobre la Ley Bases: "Es importante que se apruebe para la evolución de mediano plazo. Si sale con 300 artículos en vez de 800, esos 500 de diferencia podés volver a la carga la semana que viene".