El Banco Central sigue con la tendencia compradora de dólares: ya embolsó u$s 3260 millones en lo que va de 2026, más del 15% del volumen operado, y suma 47 rondas positivas. Así, las reservas brutas alcanzaron los u$s 45.768 millones, u$s 3 millones por debajo del nivel que marcaron en la jornada previa. Es un abaja muy leve y responde a los movimientos en la cotización de los activos que las componen, dado que el oro cayó 1,8% hasta los u$s 5084,10. No obstante, también hay que tener en cuenta que las compras del BCRA no necesariamente impactan en reservas. “Si se compran dólares que están ya depositados en el sistema, no se suman”, explicó una fuente oficial a El Cronista. Pero más allá de eso, lo cierto es que, con esta rueda compradora, el BCRA ratificó una vez más el sendero de acumulación que inició en enero de este año. “Sigue sin prisa y sin pausa. Y vamos a entrar dentro de poco con la cosecha gruesa, lo que mantiene el flujo de ingresos”, señaló a El Cronista Gustavo Quinatna, de PR Operadores de Cambio. En un sentido similar el economista Camilo Tiscornia, director de CyT Consultores, señaló que la compra de “es lo que viene bien y anticipó que el sendero de cómo debería potenciarse ahora con la cosecha”. Pero señaló que, “si el Tesoro no puede colocar, deuda se te termina yendo”. A lo que el economista Federico Glustein agregó que, si bien el BCRA marca un sendero muy afianzado de compra de dólares, “tiene obligaciones que cumplir y las reservas netas son negativas”. En ese sentido, alertó que es un ritmo bajo de compras el que lleva adelante y dijo que, le expectativa es que pueda avanzar hacia un nivel de u$s 100 millones diarios y lograr que las resrevas se vuelvan positivas. Noticia en desarrollo.-